Régimen de Irán niega que barcos mercantes con bandera de Estados Unidos hayan pasado por el estrecho de Ormuz en las últimas horas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán negó que buques mercantes con bandera de Estados Unidos hayan pasado por el estrecho de Ormuz.

"Ningún navío comercial ni petrolero ha cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas horas, y las alegaciones (...) de los responsables estadounidenses son infundadas y completamente falsas", declararon los Guardianes en su cuenta de Telegram.

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El comunicado del régimen islamico se conoce luego de que el Comando Central (CENTCOM), el mando militar de Estados Unidos para la región, anunciara que dos buques mercantes con pabellón de EE. UU. pudieran atravesar "con éxito" dicho paso estratégico que Irán mantiene bloqueado desde los ataques del 28 de febrero.

Según el CENTCOM, los destructores de misiles guiados de la Marina de EE. UU. están operando actualmente en el Golfo Arábigo después de atravesar el Estrecho de Ormuz en apoyo al Proyecto Libertad.

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Dijo que, “como primer paso, 2 buques mercantes con bandera de EE. UU. han atravesado exitosamente el Estrecho de Ormuz y están dirigiéndose de manera segura a su destino”.

El domingo, el presidente Donald Trump anunció dicha misión destinada a asistir a los marinos bloqueados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

El mandatario norteamericano aseguró que la Marina de su país debía escoltar desde este lunes temprano (hora local) a través del estrecho de Ormuz a barcos de países "que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio".