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Domingo, 17 de mayo de 2026
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Empresas

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

mayo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
El profesor Nicolás Shea habló sobre el riesgo que tienen ciertas empresas por incomodar al poder y el silencio que se guarda ante lo que se puede cuestionar.

En Iberoamérica abundan los empresarios que prefieren el silencio prudente al riesgo de incomodar al poder, ¿Dónde termina la prudencia legítima y donde empieza la complicidad cómoda?, ¿puede un empresario lavarse las manos cuando la libertad económica y la democracia se erosionan a su alrededor?

Para tratar este tema se conectó en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez el profesor y empresario chileno Nicolás Shea, quien aseguró que el tener un proyecto pensado a largo plazo ayuda para poder decir lo que incomoda.

“Yo creo que el secreto está en pensar en el largo plazo, pues cuando se piensa en largo plazo que naturalmente hay que pensar en desarrollar un modelo de negocio sostenible, el país tiene que sostenerse por sí mismo y no se ha inventado un mejor sistema como la democracia y es importante señalar algunos temas por más incómodos que sea, pero para mí el secreto y mis intervenciones están pensadas en el largo plazo, pues tiene la madurez, el coraje y la honestidad para decir las cosas que le convienen a uno y al entorno”, comentó el invitado.

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