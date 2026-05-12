Esta es la fecha y la plataforma de streaming en la que se estrenará Avatar 3 tras su exitoso paso por salas de cine

La tercera entrega del largometraje de Avatar, del famoso director James Cameron, llegará a la plataforma de streaming Disney+ en los próximos días, según confirmó la propia compañía.

Cabe recordar que ‘Avatar: Fuego y cenizas’ tuvo una millonaria recaudación tras su paso por las salas de cine del mundo desde su estreno el pasado 19 de diciembre de 2025.

Disney confirmó que la película estará alojada en streaming, en su plataforma Disney+, a partir del próximo 24 de junio de 2026 de manera gratuita para los suscriptores.

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La película, que sigue la historia del mundo de Pandora, toma un giro importante con la tensión interna entre los ‘Na’vi’, con el protagonismo del clan ‘Mangkwan’, y se diferencia de las primeras dos entregas en su duración.

‘Fuego y Ceniza’ tiene una duración de 3 horas con 15 minutos, una marca propia de su director James Cameron, quien ha insistido en largometrajes que superan las dos horas a lo largo de su carrera.

Se espera que la cuarta entrega de Avatar se anuncie próximamente, sin embargo, la baja recaudación con respecto a las anteriores entregas podría afectar los tiempos del estreno pactado para el 2029.

Y es que en comparación a la segunda entrega, ‘El Sentido del agua’, la recaudación representó casi la mitad. La segunda parte de la película llegó a recaudar más de 2900 millones, casi el doble del último lanzamiento.

Lo cierto es que con la llegada de “Avatar: Fuego y Cenizas”, los suscriptores podrán disfrutar de las tres entregas en Disney+ desde la comodidad de sus casas en el streaming.