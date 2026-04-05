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Domingo, 05 de abril de 2026
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Estados Unidos

Donald Trump confirma el rescate del segundo piloto del avión de combate derribado por el régimen de Irán: "Está gravemente herido"

abril 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
De acuerdo con el mandatario, el aviador se encontraba "tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, siendo perseguido por nuestros enemigos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el segundo piloto del avión de combate que cayó sobre territorio iraní fue rescatado por las fuerzas militares de EE. UU. y se encuentra "gravemente herido".

"Hemos rescatado, desde lo profundo de las montañas de Irán, al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente", dijo Trump en su plataforma Truth Social, después de haber afirmado previamente que el aviador estaba "herido".

“Este tipo de redada rara vez se intenta debido al peligro para el hombre y el equipo. ¡Simplemente no sucede! La segunda incursión se dio después de la primera, donde rescatamos al piloto a plena luz del día, también inusual, pasando siete horas sobre Irán. ¡Un increíble espectáculo de valentía y talento por parte de todos!”, agregó.

De acuerdo con el presidente, el aviador se encontraba "tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, siendo perseguido por nuestros enemigos".

"Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto ayer, que no confirmamos para no poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate", informó.

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El aviador, oficial de sistemas de armas, estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones seguro para coordinarse con los rescatistas, informó el New York Times.

Dos de los aviones destinados a transportarlo a él y a sus rescatadores a un lugar seguro quedaron atrapados en una base remota en Irán y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el New York Times y CBS.

Las fuerzas de EE. UU. utilizaron otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatadores de Irán, según los informes.

El ejército del régimen iraní afirmó haber destruido cuatro aeronaves de Estados Unidos involucradas en la operación, las cuales, según indicó, habían utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia sureña de Isfahán.

Irán afirmó que sus fuerzas derribaron el avión de combate del que se eyectó la tripulación, mientras que los medios norteamericanos solo informaron que el avión había sido derribado.

Tras el rescate, el mandatario aseguró que el próximo lunes tendrá una conferencia de prensa con los militares en la Oficina Oval a la 1:00 p.m. “Dios bendiga a nuestros grandes guerreros militares”, dijo.

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