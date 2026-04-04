Donald Trump recuerda al régimen de Irán que le quedan 48 horas para llegar a un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

Donald Trump dio este sábado a Irán un plazo de 48 horas para "llegar a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz", o Estados Unidos "desataría el infierno sobre ellos".

"¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para llegar a un acuerdo o reabrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que desate el infierno sobre ellos. ¡Alabado sea Dios!", escribió el presidente en su plataforma Truth Social este fin de semana de Pascua.

El 26 de marzo, Donald Trump emitió un ultimátum de 10 días a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para la economía global que ha estado bloqueada por Irán desde el comienzo de los ataques de EE. UU. e Israel.

El ultimátum estaba fijado para el "lunes 6 de abril a las 8:00 p. m., hora de Washington". En caso de que no se reabriera el estrecho, el presidente estadounidense había amenazado con destruir centrales eléctricas en Irán.

Este viernes Trump había asegurado que Estados Unidos podría "abrir" de nuevo el estrecho de Ormuz y "tomar el petróleo" con "un poco más de tiempo".

En su mensaje, publicado en su plataforma Truth Social, Trump no explicó cómo podría Estados Unidos poner fin al control iraní sobre la vía marítima de Ormuz ni a qué petróleo se refería.

"Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de ormuz, tomar el petróleo y hacer una fortuna. ¿sería un 'manantial' para el mundo?", publicó Trump.

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz es un corredor marítimo clave situado entre Irán y Omán. Esta vía enlaza el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, además de un volumen significativo de gas licuado, lo que lo convierte en uno de los enclaves geopolíticos más estratégicos del planeta.