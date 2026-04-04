“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

En el programa Razón de Estado, Eduardo Fernández, doctor en ciencia política y profesor universitario, junto a Nehomar Hernández, periodista y escritor, analizaron los gobiernos y la economía de América Latina.

“Es necesario la reconstrucción de las élites (…) el gran problema que tiene la región es la falta de credibilidad, estamos sumergidos en una crisis de confianza en todos los niveles y en todos los países”, explicó Fernández.

Frente a eso “el problema siempre es interno”, aseguró y añadió que “el gran reto es mejorar cuadros técnicos, pero también mejorar liderazgos políticos y administrativos con valores claros y con un compromiso frontal”.

Por su parte, Hernández dijo que “la democracia liberal se ha tornado insuficiente, a la hora de dar respuestas a la mayoría de las demandas de los pueblos y se han planteado nuevas vías”.

“Estamos viendo quizá la crisis más exacerbada que ha tenido la historia contemporánea de los partidos políticos de las constituciones del Estado (…) No solo América Latina atraviesa por esas circunstancias”, explicó.