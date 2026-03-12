Katy Perry pierde batalla legal de más de diez años contra una diseñadora australiana en un caso de uso de nombre

La reconocida cantante Katy Perry recibió este jueves un duro golpe tras perder la batalla legal que sostenía desde hace 15 años contra la diseñadora australiana Katie Perry por el uso de nombre.

El controversial lío legal, que inició en 2009, dejó como victoriosa a la diseñadora australiana, quien ahora podrá seguir vendiendo sus diseños bajo la marca "Katie Perry".

VEA TAMBIÉN La razón por la que un juez federal de Estados Unidos desestimó demanda contra Bad Bunny por una de las canciones de su álbum 'Un Verano Sin Ti' o

La batalla legal empezó hace 16 años, cuando la australiana inauguró su sala de exposición de diseños, los cuales vendía bajo el nombre Katie Perry, su nombre de pila.

Para ese entonces, recibió un correo por parte de la intérprete de 'Dark Horse' y su equipo legal, quienes le exigían dejar de comercializar sus diseños con ese nombre.

Según le comentó la diseñadora al medio CNN, el correo que recibió decía: "Cese y desista. Suspenda la venta de su ropa, cualquier sitio web y cualquier material publicitario".

Para ese entonces, la cantante, cuyo verdadero nombre es Katheryn Elizabeth Hudson, estaba tocando las mieles del éxito tras contar con éxitos musicales como 'I Kiss a Girl'.

Por ello, el recibir esta advertencia por parte de Hudson, fue un golpe duró para la diseñadora australiana. Ese año, ambas partes intentaron llegar a un acuerdo, pero ninguna aceptó los términos judiciales de la otra.

Tras esto, las autoridades locales pasaron años entre alegatos intentando determinar si era legal o no que la australiana vendiera ropa bajo el nombre "Katie Perry".

VEA TAMBIÉN Nuevo giro en el caso de Freddy Rincón: Tribunal Superior de Cali revocó sentencia del juzgado y declara nuevo responsable en la muerte del exfutbolista o

No fue hasta 2019, cuando Katie acusó a la artista de infringir en el uso de la marca registrada debido a que ella reclama la marca "Katie Perry" antes del estrellado de la cantante.

Perry debutó en el mundo de la música bajó con su nombre de pila, pero decidió cambiarlo a Katy Perry debido a que en la industria ya existía una cantante famosa llamada Katie Hudson.

Ahora el fallo afirma que la diseñadora podrá seguir comercializando sus diseños bajo la marca "Katie Perry".