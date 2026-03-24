"En este momento el cambio de régimen no está sobre la mesa": analista sobre negociaciones entre EE. UU. e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este martes que las negociaciones con el régimen de Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente estaban en marcha ahora mismo y que las autoridades iraníes tienen "muchas ganas" de llegar a un acuerdo.

"Estamos en negociaciones en este momento (...) Les puedo asegurar que les gustaría llegar a un acuerdo, ¿y quién no querría si estuviera allí? Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido... prácticamente todo lo que tenían ha desaparecido", dijo Trump ante la prensa reunida en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Según el mandatario republicano, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner están involucrados en dichas conversaciones.

Referente a dicho asunto, Lourdes Ubieta, periodista, afirmó que la posibilidad de un acuerdo se ve complicada por la situación actual del país y la intervención militar de Estados Unidos.

"Yo esperaría que, entre los términos, se incluyera un cambio de régimen. Pero no estoy, nuevamente, muy segura de que en este momento el cambio de régimen esté sobre la mesa", sostuvo.

"Lo que lleva a este conflicto es precisamente la posibilidad de la utilización de armas nucleares por parte de Irán", agregó.

Entretanto, el Comando Central de Estados Unidos continúa desclasificando material audiovisual de alta calidad sobre sus operaciones militares en Irán, mostrando la destrucción de infraestructura militar del régimen de los ayatolás.

Según información oficial, las fuerzas estadounidenses han destruido más de 9.000 objetivos militares dentro del territorio iraní, reduciendo significativamente la capacidad de combate del régimen tras más de dos semanas de operaciones.