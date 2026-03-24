Trump dice que está en negociaciones "en este momento" con el régimen de Irán: "Han acordado que nunca tendrán un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las negociaciones con el régimen de Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente estaban en marcha ahora mismo y que las autoridades iraníes tienen "muchas ganas" de llegar a un acuerdo.

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"Estamos en negociaciones en este momento (...) Les puedo asegurar que les gustaría llegar a un acuerdo, ¿y quién no querría si estuviera allí? Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido... prácticamente todo lo que tenían ha desaparecido", dijo Trump ante la prensa reunida en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Según el mandatario republicano, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner están involucrados en dichas conversaciones.

"No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero han acordado que nunca tendrán un arma nuclear. Han llegado a un acuerdo al respecto", indicó.

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Por otro lado, Trump dijo el martes que el régimen de Irán le hizo un "regalo muy importante" relacionado con el petróleo y el gas, aunque no ofreció detalles.

"Fue un regalo muy importante, de un valor incalculable", acotó Trump, afirmando que tenía una nueva fe en los líderes iraníes.

El conflicto en Medio Oriente se ha extendido por 25 días desde que el 28 de febrero el Gobierno de Estados Unidos junto con Israel lanzaron ataques sobre Irán, matando a su líder, el ayatolá Alí Jamenei.