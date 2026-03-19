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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Luis Díaz

Luis Díaz fue contundente sobre tener que enfrentarse al Real Madrid en cuartos de final de la Champions League: esto dijo

marzo 19, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz | Foto: EFE
En 28 ocasiones distintas se han enfrentado el Bayern y el Madrid en Champions League, con un balance favorable para el conjunto español.

El colombiano Luis Díaz junto al Bayern Múnich tiene un duro reto en lo que queda de la Champions League al tener que enfrentarse al Real Madrid en los cuartos de final del torneo.

Aunque es el partido más esperado de la siguiente fase de la Champions, los jugadores del conjunto bávaro tienen claro que no se pueden relajar y que deben salir a enfrentar el partido con la mayor seriedad posible.

Así lo dejo saber el guajiro, quien en una entrevista tras el final del partido que enfrentó ante el Atalanta, habló sobre medirse cara a cara con el Madrid, un histórico rival para los bávaros.

En conversación con ESPN, Díaz fue contundente y aseguró que el Bayern tiene una plantilla "para que con el que le toque jugar hacerlo de la mejor manera".

Y sobre los futuros rivales a los que se tendrá que enfrentar el conjunto alemán, entre ellos el Real Madrid, 'Lucho' aseguró: "hay que seguir, seguir luchando por todo lo que estamos jugando".

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"No le podemos bajar, tenemos que seguir enfocados de la misma manera. Tenemos que seguir concentrados en lo que queremos, en el objetivo que queremos que es muy claro. Y tenemos un grupo espectacular, hay que seguir de la misma manera", agregó.

Lo cierto es que la histórica rivalidad que tiene ambos clubes volverá a florecer en los cuartos de la Champions League. En 28 ocasiones distintas se han enfrentado el Bayern y el Madrid, con un balance favorable para el conjunto español.

El conjunto merengue acumula en su historial de enfrentamientos contra el Bayern 12 victorias, 7 empates y 9 derrotas.

El enfrentamiento más reciente que tuvieron se dio en las semifinales de la Champions en 2024/25, cuando el Madrid se clasificó tras derrotar a los bávaros 2-1 en el Bernabéu en el partido de vuelta, mientras que en el de ida hubo un empate 2-2.

En 2018, se encontraron y esa vez el conjunto alemán derrotó al Madrid 1-2 (4-3) en el marcador global.

Desde el 2000, ambos equipos solamente se encuentran en instancias importantes como semifinales, cuartos de final y octavos de final.

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