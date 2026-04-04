“Delcy Rodríguez es una dictadura” y “no va a haber paz en Venezuela hasta que se reinicie un proceso en vía de la democracia”: Ronald Rodríguez

En el programa La Tarde de NTN24, Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela, analizó el límite constitucional de Delcy Rodríguez después de los 90 días de la captura de Nicolás Maduro.

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“Delcy Rodríguez tiene 90 días más para estar como presidente encargada y se tendría que llamar a elecciones dentro de los 30 días siguientes”, explicó.

Sin embargo, como el Estado de Venezuela está siendo operado por el régimen “es altamente probable que se inventen algún tipo de artimaña o lectura de interpretación ‘jurídica’ para mantener a Delcy Rodríguez como encargada del poder”, añadió.

No obstante, Ronald resaltó que “no hay nada que nos permita decir que se va a cumplir la Constitución venezolana, no hay nada que nos permita decir que el tutelaje que establece los Estados Unidos obligará al régimen a que se cumpla esa Constitución”.

De ese modo, aseveró que “Delcy Rodríguez es una dictadura, pero es una dictadura que está bajo la supervisión y la tutela de Estados Unidos”.

“Se sostiene la dictadura, recordemos que la violación de derechos humanos no ha parado en Venezuela (…) a pesar de la salida de Nicolás Maduro hace 91 días, la realidad es que el aparato represor permanece”, aseguró.

Finalmente, pese a que el país se encamina a una transición, el experto afirmó que “en Venezuela hay una dictadura, continúa prevaleciendo una dictadura, y no va a haber paz en Venezuela hasta que se reinicie un proceso en vía en la democracia”.