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Delcy Rodríguez

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
“Delcy fue cómplice de todos los fraudes electorales que se realizaron en el país durante todo este tiempo, ella pretende hacer ver que significa un cambio para el país”, aseguró.

En el programa El Informativo de NTN24, Juan Pablo Guanipa, dirigente político de Venezuela, analiza la estrategia de supervivencia del chavismo 90 días después de la captura de Nicolás Maduro.

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Guanipa empezó explicando que “evidentemente la señora Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo y de cambiar su fisionomía para poder hacerlo”.

Ella no tiene nada que ver con Nicolás Maduro y no tuvo nada que ver con Hugo Chávez, eso es lo que ella intenta hacerle creer a la gente, pero la verdad es que la señora Delcy es cómplice y responsable de un proceso de destrucción de un país”, aseveró.

Sobre el futuro de Venezuela, dijo que “en la democratización del país, Delcy no va a pintar absolutamente nada porque tiene un profundo rechazo del pueblo venezolano”.

En eventuales elecciones de Presidencia, Guanipa recalcó que “todos estamos encaminados hacia un proceso electoral, si la señora Delcy pretende presentarse al proceso yo creo que es válido porque el chavismo tendrá su espacio, lo que deben entender es que son una minoría”.

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Finalmente, enfatizó en que “Delcy fue cómplice de todos los fraudes electorales que se realizaron en el país durante todo este tiempo, ella pretende hacer ver que ella significa un cambio para el país y trata mimetizarse con María Corina Machado, de mostrar una imagen de una mujer aguerrida, luchadora y respetuosa de los derechos humanos, lo cual es absolutamente falso”.

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