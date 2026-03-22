Shakira revela el sueño que le falta por cumplir y se sincera sobre regreso a España tras la ruptura con Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera como artista o así lo demuestra el reciente concierto que realizó en el Zócalo de Ciudad de México en donde logró reunir a 400.000 personas en un concierto gratuito de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Su gira parece haber llegado a todos los lugares que alguna vez la acogieron a ella y a su música, pero no a uno de los más importantes en los últimos años: España.

La duda de si la barranquillera iba a volver al país, del que se fue tras su mediática separación con el exfutbolista Gerard Piqué, deja preocupación entre sus fans españoles sobre si regresará o no con la exitosa gira.

No solo por el recuerdo amargo de su separación, sino también por la polémica que tuvo por la deuda que tenía con Hacienda con la que después pudo llegar a un acuerdo.

Sobre esto, Shakira se sincera en una reciente entrevista con El País en donde aclara si regresará o no a España.

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La intérprete de 'Loba' no se contuvo y de manera sencilla confirmó que sí volverá al país europeo. Cuando fue consultada sobre su regreso, tras ocho años de ausencia en los escenarios españoles, Shakira respondió con euforia: "¿Por qué no? ¡Claro que sí!".

"Es más, en España es donde vamos a tirar la casa por la ventana. Porque va a haber una producción nunca antes vista", agregó.

La colombiana también adelantó que la productora de su show, Live Nation, está preparando el 'Estadio de Shakira': "Me da hasta vergüenza decirlo, pero sí, el estadio Shakira. Y ahí va a haber muchas sorpresas, amigos, artistas, invitados y muchas cosas más que ya no les puedo contar porque me matan".

Y explicó que su relación con España es buena: "Tengo amigos entrañables, diría que varios de mis mejores amigos están allí. Gente importantísima en construir esos sueños".

"Tengo un vínculo con España indeleble. Comenzando porque mis hijos son españoles. Creo que va a ser un concierto que a mis hijos les va a gustar ver", sentenció.

En la entrevista, la cantante también habló sobre los sueños que le faltan por cumplir como adquirir su finca con "animalitos" y lo que ha significado este tour el cual calificó como intergeneracional.