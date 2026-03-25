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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Donald Trump

"Tienen miedo de decirlo porque temen ser asesinados por su propia gente": Trump insiste en que el régimen de Irán está negociando con EE. UU.

marzo 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
Más temprano, la Casa Blanca había advertido que Trump está "preparado para desatar el infierno" si Teherán comete "otro error de cálculo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el régimen de Irán está negociando con Estados Unidos, pese a que el canciller iraní dijo más temprano que el régimen "no tiene intención de negociar" para poner fin al conflicto en el Medio Oriente.

"Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente", señaló Trump durante una cena con miembros republicanos del Congreso. "También tienen miedo de que nosotros los matemos", añadió.

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El régimen iraní había negado más temprano el mismo miércoles estar involucrado en las negociaciones mencionadas por Washington para frenar el conflicto, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen Irán el 28 de febrero.

"Irán no tiene la intención de negociar" sino de "seguir resistiendo", indicó en la televisión estatal su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi. "A veces se pueden transmitir mensajes (...) pero eso no puede calificarse en ningún caso de diálogo ni de negociación", mencionó.

Que Estados Unidos "hable de negociaciones ahora es un reconocimiento de derrota" por parte de Washington, estimó además el canciller del régimen de Irán.

Más temprano, la Casa Blanca había advertido que Trump está "preparado para desatar el infierno" si Teherán comete "otro error de cálculo".

"Si Irán no acepta la realidad del momento actual (...) el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", declaró su portavoz, Karoline Leavitt.

Las iniciativas diplomáticas se han multiplicado en los últimos días, aunque sin éxito, para intentar poner fin este conflicto, que, entretanto, amenaza la economía mundial.

El miércoles por la tarde, la cadena estatal del régimen iraní Press TV citó a un funcionario no identificado diciendo que Teherán había "respondido negativamente" a "una propuesta estadounidense".

Según medios de Estados Unidos e Israel, el plan propuesto por Washington contiene 15 puntos, considerados las primeras propuestas concretas desde el inicio de la ofensiva, y fue transmitido a Irán a través de Islamabad, que mantiene buenas relaciones con ambos países, según dos altos funcionarios pakistaníes.

Aunque Trump insiste en la existencia de negociaciones, no se ha conocido información sobre el o los líderes del régimen de Irán que estarían involucrados.

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El presidente republicano, no obstante, designó el martes por parte de la Casa Blanca a su emisario Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner, al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio.

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