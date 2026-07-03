"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

Más de una semana después del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, la respuesta del régimen encabezado por Delcy Rodríguez enfrenta cuestionamientos de la prensa internacional y denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre el manejo de la emergencia.

En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Rodríguez rechazó las críticas sobre la lentitud en el despliegue de rescatistas oficiales. "Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron", afirmó la jefa del régimen.

La funcionaria justificó la militarización de La Guaira, estado entre los más afectados, como medida para impedir lo que calificó como "laboratorios mediáticos" que intentaban "generar caos".

Sin embargo, testimonios de damnificados y reportes de periodistas en terreno contradicen la versión oficial. El politólogo venezolano Walter Molina, analista en el exilio y periodista del diario digital la Gran Aldea, señaló en La Noche de NTN24 que "las primeras 48 horas no hubo presencia alguna del Estado en ningún lugar".

Molina agregó que las primeras asistencias provinieron de equipos internacionales de El Salvador, Argentina, Italia y Estados Unidos.

“En Venezuela no hay estado, hay una tiranía criminal, un pequeño grupo que se aferra al poder”, indicó.

La situación se agravó con la denuncia de desaparición forzada de Wilmer Antonio Cruz, conocido como "el Topo de La Guaira", quien ayudó a rescatar al menos 60 sobrevivientes utilizando sus propias manos ante la ausencia de maquinaria oficial. Organizaciones de derechos humanos reportan que Cruz fue detenido el 1 de julio por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana sin identificación visible, presuntamente bajo el pretexto de entregarle un martillo neumático.

Según cifras oficiales del régimen, el balance al 3 de julio reporta 2.645 fallecidos, 12.666 heridos y 15.050 personas sin vivienda. Sin embargo, la plataforma independiente Desaparecidos Terremoto Venezuela registra 35.444 personas aún sin contacto, consideradas desaparecidas.

El eurodiputado español Hermann Tertsch, del partido Vox, expresó su preocupación sobre el manejo de la crisis. "El régimen ha preferido bloquear el salvamento de miles de venezolanos precisamente para proteger sus caletas", afirmó el legislador europeo, quien criticó lo que considera intentos de "blanquear" la gestión de Rodríguez.

Tertsch cuestionó la estrategia de Washington hacia Venezuela y señaló que "la vía Delcy" está fracasando y que la administración Trump debería facilitar el retorno seguro de la líder democrática María Corina Machado al país.

“María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social”, dijo el eurodiputado.

“La forma más racional de actuar sería ayudar a llevar con seguridad a María Corina a Venezuela y empezar un proceso conjunto forzando a los que están en el poder a sentarse y empezar los pasos concretos a una transición”, agregó.