Sorpresa en la titular: estos son los elegidos por Néstor Lorenzo para el juego ante Uzbekistán

Con novedades dentro del 11 inicialista, el técnico de la selección Colombia dio a conocer la nómina titular para el juego ante su similar de Uzbekistán, en la que será su primera presentación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

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La gran sorpresa en este once titular ha sido la presencia del mediocampista Gustavo Puerta, quien ocupará la posición habitual de Richard Ríos, quien en esta oportunidad estará desde el banco de suplentes.

Pese a que Puerta no ha tenido continuidad en el proceso de Néstor Lorenzo, parece haberlo convencido con su rendimiento durante los juegos amistosos en los que la selección Colombia se midió ante Costa Rica y Jordania, encuentros en los que el centrocampista destelló con su visión de juego para llegar al arco rival.

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Por su parte, el experimentado arquero Camilo Vargas, quien suma su tercer Mundial en su historial, será la primera vez que sume minutos en la cita orbital.

Once inicialistas de Colombia ante Uzbekistan

Titulares:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta: James Rodríguez (C), Luis Suárez, Luis Díaz DT: Néstor Lorenzo.

Suplentes:

David Ospina, Álvaro Montero, Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Dita, Deiver Machado, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.