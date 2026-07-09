NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Este jueves, el periodista de NTN24, Galo Arellano, tuvo acceso exclusivo al interior de uno de los siete vuelos que han partido desde Miami con toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela tras el doble terremoto que azotó al país el pasado 24 de junio.

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El canal de las Américas fue uno de los pocos medios que pudo presenciar de primera mano la ayuda humanitaria previamente empacada y que posteriormente fue enviada desde Miami a Venezuela.

Desde el micrófono de NTN24, Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, comentó: "Hoy estamos inaugurando uno de siete vuelos, semanales, de este puente aéreo humanitario que es parte de una sociedad con el sector privado, que en este caso es Amazon, y con una ONG de larga trayectoria que es Airlink, para eficientemente llevar suministros humanitarios al pueblo de Venezuela".

En la primera misión, el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió unirse con Airlink, una organización especializada en logística en respuesta a desastres humanitarios.

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Además, la alianza del gobierno de Estados Unidos con la empresa Amazon es para poder transportar alrededor de 36 toneladas de ayuda humanitaria, la cual incluye alimentos no perecederos, pañales, carpas y medicinas; así como también insumos de primera necesidad.

Ashley Bustillo, jefe del programa humanitario de Airlink, señaló que la ONG está coordinando con más de 20 organizaciones para "mandar ayuda humanitaria a Venezuela".

Por su parte, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Bettina Stix, directora de impacto comunitario de Amazon, informó que la empresa se está aliando con un "proyecto único" y que es la primera vez que tiene una alianza "con Airlink, el Departamento de Estado y el programa para poder transportar herramientas de emergencia de suministros de Miami a Venezuela durante siete semanas una vez por semana".

Mientras llega más ayuda humanitaria al país sudamericano, crece la preocupación por la emergencia sanitaria que enfrenta Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre una emergencia sanitaria crítica en Venezuela tras los terremotos, que dejaron 3.889 muertos, de los cuales 300 permanecen sin identificar pese a haber sido enterrados.

El organismo advirtió que el principal riesgo no son los fallecidos, sino las condiciones de hacinamiento en los 87 albergues que albergan a 17.000 desplazados.

El sistema de salud venezolano, ya deteriorado antes de la tragedia, enfrenta ahora desafíos mayúsculos. Según la organización PROVEA, solo 2 de cada 10 hospitales funcionaban correctamente antes de los sismos.