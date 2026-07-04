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Sábado, 04 de julio de 2026
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Ucrania

Ucrania atacó una terminal petrolera en San Petersburgo y negó que Rusia haya tomado control de la ciudad estrátegica de Kostiantinivka

julio 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque de Ucrania a Rusia - Foto referencia: EFE
Ataque de Ucrania a Rusia - Foto referencia: EFE
En respuesta a la campaña militar de Moscú, Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus operaciones en territorio ruso, y golpea en particular al sector petrolero.

Este sábado se conoció que Ucrania atacó el corazón industrial de Rusia tras bombardear una terminal petrolera en San Petersburgo. Según informaron las autoridades de la ciudad, la terminal fue alcanzada por el ataque ucraniano y uno de los aparatos se estrelló en la zona del complejo histórico de Peterhof, sin causar daños.

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"El ataque alcanzó la zona de un terminal petrolero en el distrito de Kirovski (...) Se han resuelto las consecuencias técnicas y no ha habido víctimas", detalló el gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que en esta andanada de ataques fue alcanzada también la base naval rusa de Kronstadt, en San Petersburgo.

"Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron infraestructuras petroleras portuarias que generan ingresos para la guerra que libra Rusia, y también hubo ataques exitosos contra Kronstadt, un importante objetivo militar", declaró.

El ataque contra San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia y lugar de nacimiento del presidente Vladímir Putin, se produjo en medio de versiones contradictorias de Moscú y Kiev sobre el control de Kostiantinivka, una localidad estratégica del este de Ucrania.

Ante el ataque, Rusia prometió tomar represalias y afirmó haber interceptado durante la noche cerca de 500 drones ucranianos y diez misiles Flamingo.

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La ofensiva ucraniana se produjo después de un ataque ruso contra Kiev que causó la muerte de 30 personas esta semana.

Además, en respuesta a la campaña militar de Moscú, Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus operaciones en territorio ruso, y golpea en particular al sector petrolero.

El ejército ucraniano negó este sábado que los rusos hayan tomado Kostiantinivka, como afirmó Moscú el viernes, y aseveró en declaraciones a AFP que sus soldados siguen defendiendo la ciudad.

"Los defensores ucranianos mantienen sus posiciones. La situación es difícil, pero está bajo control de las fuerzas ucranianas", dijo el portavoz del ejército, Andrii Kovaliov.

El portavoz detalló que los rusos se infiltraron en pequeños grupos en la ciudad, y que el viernes llevaron a cabo "11 intentos de asalto", pero "sin ningún éxito".

Kostiantinivka es uno de los últimos bastiones en el camino hacia las grandes ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, bajo control ucraniano. Su toma es un objetivo primordial en la campaña rusa del Donbás, una región del oriente ucraniano ocupada mayormente por Moscú.

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