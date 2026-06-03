NTN24
Miércoles, 03 de junio de 2026
Miércoles, 03 de junio de 2026
Ataque

EE. UU. publica impactante video de ataque a lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de EEUU - AFP
Ataque de EEUU - AFP
El informe indica que datos de “inteligencia confirmaron que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”.

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, donde mantiene desplegadas sus fuerzas en el marco de una operación antidrogas.

De acuerdo con un reporte del Comando Sur (Southcom), mando militar responsable de las operaciones en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, el ataque se llevó a cabo este 3 de junio por orden del comandante Francis L. Donovan.

o

El informe indica que datos de inteligencia confirmaron que “el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

"Dos narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE. UU. resultó herida", puntualizó.

Una publicación del Southcom en X mostró mediante un video una embarcación movilizándose por el mar, cuando de repente es impactada por un proyectil, que desata una explosión impresionante.

A finales de 2025, el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha una operación antidrogas en aguas del Caribe que terminó extendiéndose hasta el Pacífico.

o

En el marco de despliegue, el 3 de enero de 2026, el presidente Donald Trump anunció la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

Temas relacionados:

Ataque

Océano Pacífico

Estados Unidos

Comando Sur

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones en Colombia

¿Qué impacto podría tener en las elecciones en Colombia apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella?

El Helicoide | Foto: EFE
El Helicoide

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Ese 3 de enero cambió la historia de Venezuela y le agradecemos a Estados Unidos": Dignora Hernández, secretaria del partido Vente Venezuela

Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio
Presos políticos

Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos

"Responsabilizo a Delcy Rodríguez": Madre denuncia que su hijo fue detenido arbitrariamente y es torturado por el régimen de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Presidenta de México´| Foto EFE
Narcotráfico

Preocupación en México por presunta vinculación de narcotráfico con los diferentes Gobiernos en Sinaloa

Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
Irán

Régimen de Irán amenaza a Estados Unidos con la apertura de "nuevos frentes" si se reanudan los ataques tras advertencia de Trump

MSC Seaview | Foto AFP
América Latina

Un megacrucero de última generación zarpa por primera vez desde ciudad de Latinoamérica

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Justicia francesa condena a Airbus y Air France por accidente de vuelo Rio-París en 2009 - AFP
Air France

Justicia francesa condena a Airbus y Air France por accidente de avión que cubría la ruta entre Río de Janeiro y París en 2009

Presidenta de México´| Foto EFE
Narcotráfico

Preocupación en México por presunta vinculación de narcotráfico con los diferentes Gobiernos en Sinaloa

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país": María Corina Machado pide desde Panamá "elecciones libres y justas" para la transición en Venezuela

Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
Irán

Régimen de Irán amenaza a Estados Unidos con la apertura de "nuevos frentes" si se reanudan los ataques tras advertencia de Trump

El tenista ruso Daniil Medvedev. (EFE)
Daniil Medvedev

Tenista ruso se vuelve viral por gesto que hizo mientras sin moverse observaba acelerado y peculiar calentamiento de su rival sudamericano

MSC Seaview | Foto AFP
América Latina

Un megacrucero de última generación zarpa por primera vez desde ciudad de Latinoamérica

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Medio Oriente

Primer ministro de Israel lanza dura advertencia tras abatimiento de alto comandante de Hezbolá: "Ningún terrorista es inmune"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre