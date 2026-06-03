EE. UU. publica impactante video de ataque a lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, donde mantiene desplegadas sus fuerzas en el marco de una operación antidrogas.

De acuerdo con un reporte del Comando Sur (Southcom), mando militar responsable de las operaciones en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, el ataque se llevó a cabo este 3 de junio por orden del comandante Francis L. Donovan.

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El informe indica que datos de inteligencia confirmaron que “el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

"Dos narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE. UU. resultó herida", puntualizó.

Una publicación del Southcom en X mostró mediante un video una embarcación movilizándose por el mar, cuando de repente es impactada por un proyectil, que desata una explosión impresionante.

A finales de 2025, el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha una operación antidrogas en aguas del Caribe que terminó extendiéndose hasta el Pacífico.

En el marco de despliegue, el 3 de enero de 2026, el presidente Donald Trump anunció la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.