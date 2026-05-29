Jefe del Comando Sur se reunió con alto mando militar cubano en Base Naval de Guantánamo en medio de presión de EE. UU. al régimen

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTCOM), se reunió con un alto mando militar del régimen cubano.

“El Comandante del SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, se reunió con el General del Cuerpo del Ejército, Gen. Roberto Legrá Sotolongo, Primer Subministro del Jefe del Estado Mayor General, y otros líderes de alto nivel de las fuerzas armadas cubanas hoy en el perímetro de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, para un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa. El Gen. Donovan también dirigió una evaluación de seguridad perimetral de la base naval y discutió la protección de fuerzas, la seguridad de los miembros del servicio y sus familias, y la preparación operativa con funcionarios de la base”, indicó el Comando Sur.

Donovan inspeccionó personalmente este viernes los aspectos de la postura de seguridad de la Base Naval de Guantánamo.

Durante su visita, revisó el perímetro de la instalación y sostuvo encuentros con funcionarios encargados de la base.

De acuerdo con un breve comunicado del Comando Sur, Donovan abordó, con los encargados de la base, temas relacionados con la protección de la fuerza, el nivel de preparación operativa y las acciones destinadas a resguardar la seguridad del personal militar, sus familias y la fuerza conjunta desplegada en la instalación.

“El comandante del SOUTCOM, Gen. Francis L. Donovan, inspeccionó personalmente todos los aspectos de la postura de seguridad de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, liderando una evaluación integral de seguridad perimetral y discutiendo la protección de fuerzas, la preparación operativa y las medidas para garantizar la seguridad y protección de los miembros del servicio, sus familias y la fuerza conjunta estacionada en la instalación con funcionarios de la base”, indicó el Comando.

La inspección ocurre en medio de un momento de presión de Washington a La Habana, marcado por un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

A principios de mayo, Trump había aprobado un nuevo paquete de sanciones contra La Habana. Washington asegura que la isla representa una amenaza a su seguridad nacional.

En este contexto de tensiones bilaterales, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios del régimen cubano.

Ambos países mantienen conversaciones, y Washington ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda de urgencia para la isla en medio de una gravísima crisis económica, pero solo si permite que esa ayuda sea distribuida por la Iglesia católica.

Desde que inició el bloqueo petrolero, Washington sólo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con unas 100.000 toneladas de crudo a finales de marzo.

Entretanto, el jefe del régimen, Miguel Díaz-Canel revindicó el derecho "legítimo" de su país a responder a una posible agresión de Estados Unidos.

El medio de EE. UU. Axios afirmó el domingo, citando inteligencia clasificada, que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de uso cerca de la base norteamericana de Guantánamo, en el oriente de la isla.