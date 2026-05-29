NTN24
Viernes, 29 de mayo de 2026
Viernes, 29 de mayo de 2026
Estados Unidos

Jefe del Comando Sur se reunió con alto mando militar cubano en Base Naval de Guantánamo en medio de presión de EE. UU. al régimen

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Jefe del Comando Sur inspeccionó personalmente la Base Naval de Guantánamo en medio de presión de EE. UU. al régimen cubano - Comando Sur
Jefe del Comando Sur inspeccionó personalmente la Base Naval de Guantánamo en medio de presión de EE. UU. al régimen cubano - Comando Sur
En medio de su visita, el general revisó el perímetro de la instalación y sostuvo encuentros con funcionarios encargados de la base.

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTCOM), se reunió con un alto mando militar del régimen cubano.

“El Comandante del SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, se reunió con el General del Cuerpo del Ejército, Gen. Roberto Legrá Sotolongo, Primer Subministro del Jefe del Estado Mayor General, y otros líderes de alto nivel de las fuerzas armadas cubanas hoy en el perímetro de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, para un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa. El Gen. Donovan también dirigió una evaluación de seguridad perimetral de la base naval y discutió la protección de fuerzas, la seguridad de los miembros del servicio y sus familias, y la preparación operativa con funcionarios de la base”, indicó el Comando Sur.

Donovan inspeccionó personalmente este viernes los aspectos de la postura de seguridad de la Base Naval de Guantánamo.

Durante su visita, revisó el perímetro de la instalación y sostuvo encuentros con funcionarios encargados de la base.

o

De acuerdo con un breve comunicado del Comando Sur, Donovan abordó, con los encargados de la base, temas relacionados con la protección de la fuerza, el nivel de preparación operativa y las acciones destinadas a resguardar la seguridad del personal militar, sus familias y la fuerza conjunta desplegada en la instalación.

“El comandante del SOUTCOM, Gen. Francis L. Donovan, inspeccionó personalmente todos los aspectos de la postura de seguridad de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, liderando una evaluación integral de seguridad perimetral y discutiendo la protección de fuerzas, la preparación operativa y las medidas para garantizar la seguridad y protección de los miembros del servicio, sus familias y la fuerza conjunta estacionada en la instalación con funcionarios de la base”, indicó el Comando.

La inspección ocurre en medio de un momento de presión de Washington a La Habana, marcado por un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

A principios de mayo, Trump había aprobado un nuevo paquete de sanciones contra La Habana. Washington asegura que la isla representa una amenaza a su seguridad nacional.

En este contexto de tensiones bilaterales, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios del régimen cubano.

o

Ambos países mantienen conversaciones, y Washington ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda de urgencia para la isla en medio de una gravísima crisis económica, pero solo si permite que esa ayuda sea distribuida por la Iglesia católica.

Desde que inició el bloqueo petrolero, Washington sólo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con unas 100.000 toneladas de crudo a finales de marzo.

Entretanto, el jefe del régimen, Miguel Díaz-Canel revindicó el derecho "legítimo" de su país a responder a una posible agresión de Estados Unidos.

El medio de EE. UU. Axios afirmó el domingo, citando inteligencia clasificada, que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de uso cerca de la base norteamericana de Guantánamo, en el oriente de la isla.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Cuba

Presiones

Comando Sur

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Petro actúa como el jefe de debate de Iván Cepeda; siente que está por encima del escrutinio y que puede hacer lo que le da la gana": Alejandro Gaviria sobre elecciones presidenciales en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que todas las organizaciones políticas respeten los resultados, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota": Hernán Penagos, registrador de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Guardia Costera de Taiwán | Foto AFP
China

Así fue el enfrentamiento entre buques de las guardias costeras de China y Taiwán cerca de la isla Pratas

Elecciones en Colombia - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

La capital de Colombia adelantó la ley seca por las elecciones presidenciales de este domingo

Abbas Araghchi | Foto AFP
Irán

"No forman parte de las negociaciones": régimen de Irán rechaza propuesta de Rusia sobre su uranio y mantiene en vilo acuerdo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
NASA en Latinoamérica | Foto EFE
América Latina

La NASA aterriza en Latinoamérica para evento sobre el futuro del espacio y el papel que tendrá la región

Guardia Costera de Taiwán | Foto AFP
China

Así fue el enfrentamiento entre buques de las guardias costeras de China y Taiwán cerca de la isla Pratas

Elecciones en Colombia - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

La capital de Colombia adelantó la ley seca por las elecciones presidenciales de este domingo

Emiliano Dibu Martínez, arquero argentino en el Aston Villa / FOTO: EFE
Dibu Martínez

El ‘Dibu’ Martínez celebró la goleada del Aston Villa al Liverpool y la clasificación a Champions League jugando penaltis con su hijo

Abbas Araghchi | Foto AFP
Irán

"No forman parte de las negociaciones": régimen de Irán rechaza propuesta de Rusia sobre su uranio y mantiene en vilo acuerdo

Foto: Jessi Uribe y Paola Jara
Música

Jessi Uribe y Paola Jara logran histórico lleno total en capital europea y continuarán su recorrido por ciudades clave hasta cerrar en París

Luis de la Sotta, capitán de Navío y exprisionero político venezolano / Mujer sostiene un cartel como forma de protesta para que liberen a todos los presos políticos en Venezuela - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Para que haya paz en Venezuela no puede haber impunidad": capitán de Navío venezolano Luis de la Sotta habla de libro 'El ataúd vertical’ en el que narra torturas vividas como preso político

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre