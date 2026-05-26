Comando del Indo-Pacífico de EE. UU. alertó sobre misiles balísticos lanzados por Corea del Norte

El Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos (INDOPACOM) alertó sobre una serie de misiles balísticos lanzados por Corea del Norte el martes 26 de mayo.

Mediante un breve comunicado, el mando militar, responsable de las operaciones de EE. UU. en la costa oeste de EE.UU. hasta el límite occidental de la India, aseguró que mantiene “una estrecha comunicación con sus aliados y socios”.

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“Según las evaluaciones actuales, este incidente no representa una amenaza inmediata para el personal ni el territorio de Estados Unidos, ni para nuestros aliados. Estados Unidos mantiene su compromiso con la defensa de su territorio y de sus aliados en la región”, explicó.

De acuerdo con informes del Ejército surcoreano, Corea del Norte lanzó este martes varios proyectiles, entre ellos un misil balístico, al mar Amarillo. Se trató del último de una serie de ensayos realizados este año.

Los informes indican que el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó cómo "varios proyectiles" fueron lanzados desde la ciudad norcoreana de Chongju hacia el mar Amarillo.

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Por otro lado, las autoridades militares surcoreanas precisaron que entre los proyectiles había un misil balístico de corto alcance y que tras el lanzamiento recorrieron unos 80 km.

Los disparos de este martes fueron los primeros de Corea del Norte en 37 días y el octavo ensayo de este año.

“La República Popular Democrática de Corea lanzó múltiples misiles balísticos el 26 de mayo de 2026. Estamos al tanto de los lanzamientos de misiles y estamos consultando estrechamente con nuestros aliados y socios”, detalló el INDOPACOM.