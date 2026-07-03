Shakira anunció que el fondo de la FIFA para la educación destinará 500.000 dólares para apoyar a la educación de niños en Venezuela tras los devastadores terremotos

La cantante colombiana Shakira anunció este viernes que el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA designará 500.000 dólares que serán donados a Venezuela para apoyar la educación de los niños afectados tras los fuertes terremotos.

“Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia”, expresó la artista por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En medio del anuncio, la cantante barranquillera extendió la invitación para que las “organizaciones locales” comiencen a hacer las solicitudes de financiamiento y así “ayudar a que los niños regresen a la escuela”, apoyen a los maestros con la finalidad de que se garantice y se “restablezca el acceso a la educación”.

Las entidades locales interesadas en formalizar podrán hacerlo por medio del sitio web globalcitizen.org/venezuela.

Frente a esta iniciativa, Shakira informó que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya se sumó a esta campaña.

Asimismo, aprovecho la oportunidad para extender la invitación a otros líderes políticos como al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para que “se sumen a este esfuerzo”.

Por último, invitó a las personas que se sumen donando a esta campaña, que busca frenar la deserción escolar ante tragedias como la que enfrenta Venezuela.

“Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo”, concluyó Shakira en su mensaje.

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Tras los fuertes terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 en la escala de Richter, las imágenes y los testimonios de los venezolanos son devastadores, pues hasta la fecha el número de fallecidos ha ido en aumento.

Según el más reciente reporte, producto de los sismos, han muerto 2.645 personas; más de 12.000 han resultado heridas.