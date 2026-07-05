Los hijos de Shakira hicieron ‘El Trencito’ en medio de la celebración por la clasificación de Colombia a octavos de final del Mundial

La cantante barranquillera Shakira publicó un video en sus redes sociales de cómo celebró su familia la victoria de Colombia contra Ghana, donde el marcador termino en 1-0.

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El único gol del juego fue obra de Jhon Arias, quien a los 14 minutos aprovechó un centro preciso de Luis Díaz para rematar de cerca y anotar el único tanto que le dio la victoria a la ‘tricolor’.

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Este triunfo fue celebrado por Shakira y también por sus hijos Milan, de 13 años y Sasha, de 11 años, quienes hicieron el típico paso del “trencito”, causando furor entre sus fans, la artista expresó en su publicación: “día de fútbol y celebrando mi cele”.

Ahora, tras la victoria, Colombia se prepara para su próximo encuentro en Vancouver (Canadá) a la que viajó el sábado. Con este viaje, el conjunto cafetero se convertirá en la primera selección en haber competido en los tres países anfitriones de este Mundial.

"Nosotros somos una selección muy humilde que va paso a paso", recalcó John Arias. "Sabemos que Suiza va a ser un rival complicado (...) Pero hemos demostrado que estamos listos".

Con una defensa impenetrable y un ataque dinámico que ya no depende de James Rodríguez, Colombia está llenando de razones a su afición para ilusionarse con hacer el mejor recorrido de su historia en un Mundial.

Mantener un buen ritmo será clave en su siguiente desafío contra Suiza el martes 7 de julio a las 3:00 p.m.

Finalmente, un futuro triunfo ante el cuadro helvético podría depararles a los sudamericanos una revancha frente a Argentina en cuartos de final, un escenario que se especula que será muy retador.