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Domingo, 05 de julio de 2026
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Shakira

Los hijos de Shakira hicieron ‘El Trencito’ en medio de la celebración por la clasificación de Colombia a octavos de final del Mundial

julio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira, Sasha y Milan | Foto AFP
Shakira, Sasha y Milan | Foto AFP
A través de un video en sus redes sociales, la cantante barranquillera celebró junto a sus hijos el triunfo del combinado nacional y calificó su jornada como un “Día de fútbol y celebrando mi sele”.

La cantante barranquillera Shakira publicó un video en sus redes sociales de cómo celebró su familia la victoria de Colombia contra Ghana, donde el marcador termino en 1-0.

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El único gol del juego fue obra de Jhon Arias, quien a los 14 minutos aprovechó un centro preciso de Luis Díaz para rematar de cerca y anotar el único tanto que le dio la victoria a la ‘tricolor’.

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Este triunfo fue celebrado por Shakira y también por sus hijos Milan, de 13 años y Sasha, de 11 años, quienes hicieron el típico paso del “trencito”, causando furor entre sus fans, la artista expresó en su publicación: “día de fútbol y celebrando mi cele”.

Ahora, tras la victoria, Colombia se prepara para su próximo encuentro en Vancouver (Canadá) a la que viajó el sábado. Con este viaje, el conjunto cafetero se convertirá en la primera selección en haber competido en los tres países anfitriones de este Mundial.

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"Nosotros somos una selección muy humilde que va paso a paso", recalcó John Arias. "Sabemos que Suiza va a ser un rival complicado (...) Pero hemos demostrado que estamos listos".

Con una defensa impenetrable y un ataque dinámico que ya no depende de James Rodríguez, Colombia está llenando de razones a su afición para ilusionarse con hacer el mejor recorrido de su historia en un Mundial.

Mantener un buen ritmo será clave en su siguiente desafío contra Suiza el martes 7 de julio a las 3:00 p.m.

Finalmente, un futuro triunfo ante el cuadro helvético podría depararles a los sudamericanos una revancha frente a Argentina en cuartos de final, un escenario que se especula que será muy retador.

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