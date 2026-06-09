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Martes, 09 de junio de 2026
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Medio Oriente

Ejército de EE. UU. inició ataques contra régimen de Irán tras derribo de helicóptero: "Una respuesta proporcional a la agresión iraní"

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Helicópteros del Comando Central - AFP
Helicópteros del Comando Central - AFP
El Comando Central confirmó las acciones militares mediante un mensaje publicado en X.

El Ejército de Estados Unidos informó este martes 9 de junio que inició ataques contra el régimen de Irán en respuesta al derribo del helicóptero en Medio Oriente.

Así lo confirmó en un mensaje en X el Comando Central, asegurando que “la misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada”.

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“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p.m. ET de hoy por orden del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.”, detalló el mando militar.

El Comando Central había informado que una tripulación del Ejército de Estados Unidos había sido rescatada sana y salva tras la pérdida de su helicóptero en el mar de la costa de Omán mientras patrullaban aguas regionales.

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Ante el incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó y dijo que su país debería, "necesariamente, responder a este ataque".

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", escribió en Truth Social.

El derribo del helicóptero y la respuesta de EE. UU. representan la última de una serie de amenazas a un frágil alto el fuego que se encuentra vigente desde el 8 de abril, mientras Estados Unidos e Irán luchan por negociar el fin de la guerra.

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