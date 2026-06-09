NTN24
Martes, 09 de junio de 2026
Martes, 09 de junio de 2026
Donald Trump

Trump afirma que acuerdo con el régimen de Irán está en su "fase final" y podría finiquitarse en pocos días

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Las negociaciones se dan en medio de los ataques entre el régimen de Irán e israel durante el fin de semana.

El presidente Donald Trump afirmó este martes que la diplomacia está en la "fase final" de la negociación de un acuerdo con Irán, aunque los bombardeos israelíes no cesaron en el Líbano como reclama el régimen de Teherán.

Este frente de la guerra fue precisamente el detonante para que Irán e Israel se enzarzaran entre domingo y lunes en los primeros ataques directos desde la implementación de un alto el fuego el 8 de abril.

Después de un llamado de Trump a detener "de inmediato" los ataques, Irán anunció el lunes el fin de su operación e Israel lo imitó poco después.

o

"Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno", declaró el martes Trump a periodistas, y afirmó que podría estar concluido en "dos o tres días".

Sin embargo, semanas de negociaciones mediadas por Pakistán no llegan a buen puerto y esporádicamente estallan hostilidades en la región, que el domingo degeneraron en los primeros ataques entre Israel e Irán desde el inicio de la tregua.

El detonante fue un bombardeo el domingo contra la periferia sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbolá, que abrió un frente contra Israel el 2 de marzo en apoyo a Teherán.

Durante las negociaciones, Irán ha exigido que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra estallada el 28 de febrero incluya un alto el fuego en Líbano, donde dos treguas fraguadas por Washington no consiguieron frenar las hostilidades.

o

Tras el ataque del domingo a la capital, que dejó dos muertos y 20 heridos, el régimen de Irán disparó en menos de 24 horas una treintena de misiles contra Israel, dijo un responsable militar israelí.

Aunque Trump le pidió no responder, el Estado hebreo atacó varios objetivos de la dictadura islámica, incluida su capital, antes de que ambas partes interrumpieran la ofensiva.

Temas relacionados:

Donald Trump

Régimen de Irán

Israel

Ataques

Acuerdos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos": denuncian presiones de las disidencias de las FARC en regiones de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cerrar el Helicoide no resuelve el problema”: Biagio Pilieri, dirigente político que fue un preso político del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Afecta a De La Espriella no acatar la medida del juez sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Cuba y Estados Unidos - Canva
Cuba

Funcionario de Estados Unidos confirmó reunión entre Washington y autoridades del régimen de Cuba

Donald Trump/ Captura de Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

Trump revela que EE. UU. tiene "mucho más armamento" en Medio Oriente que el que se usó en Venezuela contra Maduro y califica de "estúpida" contrapropuesta del régimen iraní

Protestas contra el gobierno de Bolivia - Foto: AFP
Bolivia

Se intensifican las manifestaciones en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cuba y Estados Unidos - Canva
Cuba

Funcionario de Estados Unidos confirmó reunión entre Washington y autoridades del régimen de Cuba

Donald Trump/ Captura de Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

Trump revela que EE. UU. tiene "mucho más armamento" en Medio Oriente que el que se usó en Venezuela contra Maduro y califica de "estúpida" contrapropuesta del régimen iraní

Protestas contra el gobierno de Bolivia - Foto: AFP
Bolivia

Se intensifican las manifestaciones en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz

Elon Musk y Pete Hegseth en visita de Donald Trump a China - Foto EFE
SpaceX

SpaceX de Elon Musk elevó precios al Departamento de Guerra de EE. UU. por uso militar de Starlink en drones usados en la ofensiva contra el régimen iraní

Río Cuyuní, que separa Venezuela de la región de Esequibo o Guayana Esequiba | Foto AFP
Guyana

Guyana denuncia que un soldado fue herido en un tiroteo en la frontera con Venezuela

Mojtabá Jamenei | Foto AFP
Irán

Alto cargo del Ministerio de Salud iraní afirmó que Mojtaba Jamenei solo sufrió heridas "superficiales" en ataque de febrero

Cayetana Álvarez y José Daniel Ferrer
José Daniel Ferrer

"El castrismo criminal agoniza": Cayetana Álvarez tras reunión con el opositor cubano José Daniel Ferrer, un día después de la acusación de EE. UU. contra Raúl Castro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre