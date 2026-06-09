Trump afirma que acuerdo con el régimen de Irán está en su "fase final" y podría finiquitarse en pocos días

El presidente Donald Trump afirmó este martes que la diplomacia está en la "fase final" de la negociación de un acuerdo con Irán, aunque los bombardeos israelíes no cesaron en el Líbano como reclama el régimen de Teherán.

Este frente de la guerra fue precisamente el detonante para que Irán e Israel se enzarzaran entre domingo y lunes en los primeros ataques directos desde la implementación de un alto el fuego el 8 de abril.

Después de un llamado de Trump a detener "de inmediato" los ataques, Irán anunció el lunes el fin de su operación e Israel lo imitó poco después.

"Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno", declaró el martes Trump a periodistas, y afirmó que podría estar concluido en "dos o tres días".

Sin embargo, semanas de negociaciones mediadas por Pakistán no llegan a buen puerto y esporádicamente estallan hostilidades en la región, que el domingo degeneraron en los primeros ataques entre Israel e Irán desde el inicio de la tregua.

El detonante fue un bombardeo el domingo contra la periferia sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbolá, que abrió un frente contra Israel el 2 de marzo en apoyo a Teherán.

Durante las negociaciones, Irán ha exigido que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra estallada el 28 de febrero incluya un alto el fuego en Líbano, donde dos treguas fraguadas por Washington no consiguieron frenar las hostilidades.

VEA TAMBIÉN “Aquí el que pierde es Estados Unidos”: analista sobre los nuevos ataques registrados entre Israel e Irán o

Tras el ataque del domingo a la capital, que dejó dos muertos y 20 heridos, el régimen de Irán disparó en menos de 24 horas una treintena de misiles contra Israel, dijo un responsable militar israelí.

Aunque Trump le pidió no responder, el Estado hebreo atacó varios objetivos de la dictadura islámica, incluida su capital, antes de que ambas partes interrumpieran la ofensiva.