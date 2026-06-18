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Jueves, 18 de junio de 2026
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Ejército de EE. UU. levantó el bloqueo a los puertos del régimen iraní, pero subrayó que sus buques permanecerán en la zona

junio 18, 2026
Por: Saúl Montes
Estrecho de Ormuz - AFP
Estrecho de Ormuz - AFP
Según el Comando Central, sus fuerzas no están obstaculizando el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

El Ejército de Estados Unidos confirmó que levantó el bloqueo sobre los puertos y áreas costeras del régimen iraní, pero subrayó que sus buques permanecerán en la zona hasta que “todos los aspectos del acuerdo se adhieran”.

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“Hoy, las fuerzas de EE.UU. levantaron el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y áreas costeras iraníes, de conformidad con la directiva del presidente”, escribió en Comando Central en un comunicado en X.

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Según el mando militar, las fuerzas norteamericanas no están obstaculizando el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. “Todos los esfuerzos de aplicación del bloqueo militar de EE.UU. han cesado”, añadió.

Sin embargo, advirtió que sus grandes barcos navales militares permanecerán en la zona general con el objetivo de que “todos los aspectos del acuerdo se adhieran, obedezcan y estén en plena vigencia y efecto”.

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Washington y el régimen de Irán lograron alcanzar un acuerdo de paz este fin de semana tras meses de conflicto en Medio Oriente, el cual estalló el 28 de febrero con los ataques estadounidenses en conjunto con Israel contra objetivos de la República Islámica.

Durante todos los meses de conflicto, el estrecho de Ormuz (cruce marítimo de gran importancia para el comercio internacional) fue el eje central del conflicto. Y es que mientras el régimen mantenía un bloqueo, Estados Unidos impuso su propio bloqueo a los puertos y asfixió la economía iraní.

Según datos oficiales del Comando Central, desde el 14 de junio, sus fuerzas lograron redirigir 142 buques comerciales para hacer cumplir el bloqueo y desactivó a 9 embarcaciones que no cumplieron.

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