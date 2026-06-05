NTN24
Viernes, 05 de junio de 2026
Viernes, 05 de junio de 2026
Presos políticos

El angustiante relato de familiar de preso político que fue trasladado a otro centro de torturas desde El Helicoide: “no contábamos con eso”

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La hermana del preso político Jackson Vera, Fabiana Vera, habló sobre este traslado en NTN24 y dijo: “Pensábamos y hablábamos de liberaciones, no de un cambio de un centro de torturas”.

En el programa La Tarde de NTN24, Fabiana Vera, hermana del preso político Jackson Vera, relató los angustiantes momentos que vivieron en el traslado de los presos políticos a otro centro de tortura.

o

“Pensábamos y hablábamos de liberaciones, no de un cambio de un centro de torturas”, expreso.

Fabiana Vera dijo que el momento más tensionaste fue cuando “empezaron a sacar los autobuses con los presos, uno gritó y dijo que iban para Tocuyito. Ellos pasaban y gritaban, nosotros abajo logramos escuchar y pudimos grabar”

Los familiares estábamos desesperados, no contábamos con un traslado”, resaltó.

Desde que el régimen tiene a su hermano encerrado, Fabiana relata que “yo no sé qué es dormir toda una noche que yo diga logre dormir más de 4 horas continuas. La tortura psicológica que crearon a nosotros los familiares es inhumana”.

En ese contexto, sentenció que “campaña feroz la creo el 8 de enero Jorge Rodríguez cuando anuncio y prometió las liberaciones de los presos políticos”.

o

Fabiana pudo hablar con su hermano y fue a visitarlo, relató que en el lugar “les dije que me dejaran verlo, así sea cinco minutos y me dijeron que no porque ahora estaba en un régimen de adaptación”.

Relata que en esta lucha su abuela es su motivación. “Ella llora a diario y le pide a Dios que no quiere morirse sin tenerlo a él en casa”, concluyó.

Temas relacionados:

Presos políticos

El Helicoide

Venezolanos

Torturas en Venezuela

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha mentido el régimen de Delcy Rodríguez a Estados Unidos sobre El Helicoide: cambió la fachada, pero ocultó el horror

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El angustiante relato de familiar de preso político que fue trasladado a otro centro de torturas desde El Helicoide: “no contábamos con eso”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Elecciones en Perú: así está el pulso de cara a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Incendio Forestal - Foto Canva
Incendios forestales

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Donald Trump - Foto: EFE y Canva
Estados Unidos

Estados Unidos amenaza con reanudar los ataques contra el régimen de Irán en medio de negociaciones estancadas

Autoridades trinitenses inmovilizaron avión ucraniano - Foto referencia: Canva
Avión

Autoridades trinitenses inmovilizaron de manera temporal avión ucraniano que transportaba explosivos con destino a Libia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
WhatsApp - Canva
Mundial 2026

WhatsApp en modo Mundial: así se transformó la aplicación con motivo de la cita mundialista

Incendio Forestal - Foto Canva
Incendios forestales

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Donald Trump - Foto: EFE y Canva
Estados Unidos

Estados Unidos amenaza con reanudar los ataques contra el régimen de Irán en medio de negociaciones estancadas

Autoridades trinitenses inmovilizaron avión ucraniano - Foto referencia: Canva
Avión

Autoridades trinitenses inmovilizaron de manera temporal avión ucraniano que transportaba explosivos con destino a Libia

Tottenham, West Ham y Chelsea en la Premier League / FOTO: EFE/AFP
Premier League

Tottenham se salvó, West Ham descendió y Chelsea se quedó fuera de competencias europeas: así terminó la Premier League

Banderas de Irán - Foto: EFE
Estados Unidos

Régimen de Irán condiciona cualquier acuerdo con Estados Unidos: exige "resultados tangibles"

Bombardeos en Beirut, Líbano - Foto: EFE
Israel

Israel ataca nuevamente el sur de Líbano tras el rechazo de Hezbolá a una tregua

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre