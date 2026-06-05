El angustiante relato de familiar de preso político que fue trasladado a otro centro de torturas desde El Helicoide: “no contábamos con eso”
En el programa La Tarde de NTN24, Fabiana Vera, hermana del preso político Jackson Vera, relató los angustiantes momentos que vivieron en el traslado de los presos políticos a otro centro de tortura.
“Pensábamos y hablábamos de liberaciones, no de un cambio de un centro de torturas”, expreso.
Fabiana Vera dijo que el momento más tensionaste fue cuando “empezaron a sacar los autobuses con los presos, uno gritó y dijo que iban para Tocuyito. Ellos pasaban y gritaban, nosotros abajo logramos escuchar y pudimos grabar”
“Los familiares estábamos desesperados, no contábamos con un traslado”, resaltó.
Desde que el régimen tiene a su hermano encerrado, Fabiana relata que “yo no sé qué es dormir toda una noche que yo diga logre dormir más de 4 horas continuas. La tortura psicológica que crearon a nosotros los familiares es inhumana”.
En ese contexto, sentenció que “campaña feroz la creo el 8 de enero Jorge Rodríguez cuando anuncio y prometió las liberaciones de los presos políticos”.
Fabiana pudo hablar con su hermano y fue a visitarlo, relató que en el lugar “les dije que me dejaran verlo, así sea cinco minutos y me dijeron que no porque ahora estaba en un régimen de adaptación”.
Relata que en esta lucha su abuela es su motivación. “Ella llora a diario y le pide a Dios que no quiere morirse sin tenerlo a él en casa”, concluyó.