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Viernes, 05 de junio de 2026
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Presos políticos en Venezuela

"Su cuerpo no es el mismo por la falta de alimentación": crudo relato de familiar de preso político en Venezuela

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Sol Domínguez, hermana de Daesger Hernández Alvarenga, exmilitar oficial en retiro de la Armada Venezolana detenido en enero de 2024, relató en NTN24 la difícil situación que atraviesa su familia.

La situación de los presos políticos en Venezuela continúa generando denuncias por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes señalan condiciones de detención arbitraria, torturas y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales en diversos centros penitenciarios del país.

Sol Domínguez, hermana de Daesger Hernández Alvarenga, exmilitar oficial en retiro de la Armada Venezolana detenido en enero de 2024, relató en NTN24 la difícil situación que atraviesa su familia.

"Estuvo un año desaparecido y pudimos saber de él gracias a las organizaciones que se han estado movilizando", declaró Domínguez, quien explicó que su hermano fue posteriormente ubicado en el centro de detención Rodeo 1.

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Según el testimonio de Domínguez, las condiciones de las visitas son extremadamente restrictivas y solo su madre pudo verlo una vez con restricciones.

"Imagínense una madre que desde delante de unos vidrios la pasan con pasamontañas que no podían ver con sus lentes, que es lo que hacía ver a su hijo, no poder verlo bien ni identificarlo, pero ver que su cuerpo, por supuesto, no es el mismo por la falta de alimentación", aseveró.

Denunció además los familiares “están sufriendo mucho”. “Están afuera, todavía se mantienen allí, siguen deteniendo personas”, denunció.

“Estábamos muy emocionados con la ley de amnistía, pensábamos que él iba a salir con eso, y las autoridades nos dijeron que no cumplía supuestamente los requisitos”, agregó.

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Sol Domínguez también relató que su madre se encuentra ahora también muy mal de salud por todo lo vivido.

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