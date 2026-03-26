El Cartel de Jalisco Nueva Generación fue declarado organización terrorista en Argentina

El gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, declaró este jueves a la red mexicana dedicada al narcotráfico Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una “organización terrorista”.

Por medio de un comunicado emitido por la Oficina de la Nación Argentina, esta medida hace parte de los “compromisos internacionales asumidos desde la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento”.

De acuerdo con el oficio firmado por Milei, este grupo terrorista, conformado desde el año 2010 en México “tras escindirse del Cartel de Sinaloa”, ha cogido fuerza durante la última década al punto que se ha convertido en una de las “organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo”.

Con esta decisión, el gobierno argentino puede aplicar “sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros".

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A la vez, la inscripción del Cartel de Jalisco Nueva Generación dentro del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) le permite a Argentina mantener protección a su sistema financiero al evitar que sea “utilizado con fines ilícitos”.

Asimismo, la nación sudamericana reafirmó “su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y mantiene la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, tal como ha sucedido con Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania, el grupo terrorista Hamás y la Fuerza Quds iraní.

De esta manera, Argentina se suma a los Estados Unidos, que en febrero del año 2025 designó al Cartel de Jalisco Nueva Generación dentro de las “organizaciones terroristas extranjeras”, como parte de su ofensiva de la administración del presidente Donald Trump en contra del narcotráfico en la región.