"Apostó por su propio equipo": Trump tras ser preguntado por el caso del militar que apostó sobre la captura de Maduro en la misión en la que él mismo participaba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró cierto apoyo a Gannon Ken Van Dyck, un militar activo del Ejército, quien es señalado por la justicia de utilizar información clasificada para lucrarse en mercados predictivos con más de 400 mil dólares apostando sobre la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

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El uniformado estuvo involucrado en la captura de Maduro y participó directamente en la planificación y ejecución de la operación "Absolute Resolve" del 8 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, según documentos judiciales.

La investigación indica que el militar invirtió aproximadamente 33 mil dólares, realizó 13 apuestas y obtuvo un beneficio total de 409.881 dólares en la plataforma de predicción Polymarket. Los datos de las autoridades judiciales precisan que el militar apostó sobre la presencia militar de Estados Unidos en Venezuela, la caída de Maduro y el uso de poderes de guerra.

El acta de acusación señala que el militar creó la cuenta en Polymarker el 26 de diciembre y usó una VPN (Red Privada Virtual), lo que le permitió ocultar su ubicación real. Las apuestas fueron ejecutadas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, unas horas antes del operativo militar.

El uniformado fue puesto en libertad bajo fianza de 250.000 dólares, según informó el viernes un portavoz del Departamento de Justicia.

Sobre ese caso, el presidente de Estados Unidos fue cuestionado por una periodista durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca.

“Señor presidente, aparentemente hubo un soldado de las fuerzas especiales que estuvo involucrado en la captura de Maduro, quien fue arrestado hoy por las autoridades federales bajo sospecha de uso de información privilegiada y apuestas en Polymarket, ¿le preocupa que empleados federales están apostando en estos mercados de predicción y potencialmente haciéndose ricos?”, cuestionó la reportera.

Ante la pregunta, Trump aseguró que no estaba informado sobre el tema en cuestión, pero indicó, mencionando al exjugador de béisbol Pete Rose, que “si hubiera apostado contra su equipo, eso no estaría bien”.

Y agregó: “Pero apostó por su propio equipo. Lo investigaré”.