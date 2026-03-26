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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Juicio contra Maduro

"Ninguna tiranía dura para siempre": el mensaje del senador republicano Rick Scott tras la segunda audiencia en caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores

marzo 26, 2026
Por: Natalya Baquero González
Senador Rick Scott y retrato audiencia Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Senador Rick Scott y retrato audiencia Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El congresista dijo que Estados Unidos mantendrá su apoyo a Venezuela y los pies “amantes de la libertad”, mientras que el “dictador rinde cuentas ante la justicia”.

El senador republicano Rick Scott se refirió a la segunda audiencia en contra del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes este jueves nuevamente comparecieron ante la justicia de los Estados Unidos.

Scott, quien citó un post de NTN24, manifestó por medio de su cuenta de X que “El narcodictador asesino Nicolás Maduro está de vuelta en corte, finalmente enfrentando una justicia largamente esperada”.

De igual manera, el congresista norteamericano recalcó las atrocidades y delitos que cometió el dictador venezolano, quien no solo arremetió contra su propio pueblo, sino contra la región, realizando acciones dedicadas al narcotráfico.

“Durante años, el régimen de Maduro brutalizó al pueblo venezolano, silenció la disidencia y apoyó una red criminal corrupta de narcotráfico que desestabilizó nuestro hemisferio y amenazó la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Scott.

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El senador republicano Rick Scott fue enfático al señalar que: “Ninguna tiranía dura para siempre” y que los Estados Unidos mantendrán su apoyo no solo con la nación caribeña, sino también a aquellos países “amantes de la libertad”, mientras que el “malvado dictador rinde cuentas ante la justicia”.

“Viva Venezuela libre”, sentenció el congresista.

Entre tanto, en la segunda audiencia llevada a cabo este jueves contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en un tribunal de Nueva York, el juez que lleva el caso rechazó desestimar el proceso contra el dictador, como su defensa legal.

Además, NTN24 ha conocido la decisión que ha tomado el jurista Alvin Hellerstein en torno a la protección de las pruebas en torno a este caso para que terceros no tengan accesibilidad a estas.

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"El juez ha decidido que solo los abogados del acusado y el mismo Nicolás Maduro tengan acceso a las pruebas del caso, y que Maduro solo puede verlas en presencia de la defensa", aseguró Roberto Macedonio, periodista de NTN24.

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