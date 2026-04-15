El insólito gol producto de un error grosero del portero que impidió victoria histórica de equipo venezolano en Copa Libertadores

Un equipo venezolano estuvo a punto de hacer historia este martes en un encuentro de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto venezolano no pudo concretar su histórica victoria dado un error grosero de su arquero que no estuvo atento al reiniciar el juego desde su propio arco.

Se trata de Deportivo La Guaira de Venezuela, que este martes se enfrentó a Bolívar de Bolivia en la segunda jornada de la Libertadores.

El equipo del norte del país ganaba en su visita a la altura de La Paz, tras el tanto que anotó Fabián Londoño a los 29 minutos del primer tiempo, y también controlaba la victoria hasta el minuto 79.

No obstante, un error grosero del portero de La Guaira, Jorge Sánchez, evitó lo que habría sido una victoria destacada a más de 3700 metros sobre el nivel del mar.

Cuando transcurrían 79 minutos, Sánchez mantenía la pelota en su poder a la espera de la reanudación del juego, pero al momento de colocar el balón en el piso, un delantero de Bolívar tuvo la astucia de aparecer por detrás para robarle el esférico y anotar el tanto del empate.

El gol de Dorny Romero dejó en evidencia el grave error del portero que no estuvo atento a sus espaladas de cara al arco.

El triunfo habría significado el primer triunfo de un club venezolano en la altura de La Paz.

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El club venezolano mantiene un buen comienzo en la Copa Libertadores con dos empates en las primeras jornadas ante Fluminense de Brasil y Bolívar de Bolivia.

Con dos puntos, el equipo venezolano sueña con acceder a la siguiente ronda del torneo continental sudamericano.