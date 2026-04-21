Régimen de Irán responde a Trump y niega ejecución de ocho mujeres detenidas: "Fue engañado una vez más"

El régimen de Irán negó este martes que ocho mujeres estuvieran en riesgo de ejecución después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitara clemencia en su nombre.

"Trump fue engañado una vez más por noticias falsas", declaró el sitio web oficial del poder judicial, Mizan Online.

"Algunas de las mujeres que supuestamente estaban al borde de la ejecución han sido liberadas, mientras que otras enfrentan cargos que, de confirmarse las condenas, a lo sumo resultarían en prisión".

Trump había afirmado previamente en redes sociales que la liberación de las mujeres podría beneficiar a Irán en las negociaciones, compartiendo la publicación de una activista que aseguraba que ocho mujeres se enfrentaban a la muerte en la horca.

"Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres", publicó Trump en Truth Social. "¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!".

La declaración de Trump reproduce una publicación de X de Eyal Yakoby, un joven activista proisraelí en Estados Unidos, que afirma que ocho mujeres enfrentan la horca en la República Islámica. La publicación, que no da nombres, pero incluye fotografías de ocho mujeres, no pudo ser verificada de inmediato.

Irán ha ejecutado a varias personas vinculadas a las protestas antigubernamentales de enero, cuya represión, según activistas, dejó miles de muertos y detenidos.

Trump no dejó claro en la entrevista con CNBC si prolongaría la tregua si no hay avances en Pakistán.

"Irán puede ponerse en una situación muy favorable si llega a un acuerdo", afirmó.

Asimismo, Trump fue consultado sobre si llevaría a cabo sus amenazas previas de bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán, algo que muchos analistas consideran que podría constituir crímenes de guerra.

"No es mi elección, pero también los dañará", dijo.

Señaló que Estados Unidos había interceptado un barco que transportaba un "regalo" para Irán procedente de China, mientras Teherán intenta reabastecer a sus fuerzas armadas durante el alto el fuego.