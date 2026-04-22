Delcy Rodríguez asegura que está frente al régimen porque Dios le "dio la tarea" y dice no estar buscando votos

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un nuevo discurso cargado de cinismo, aseguró que lleva las riendas de la dictadura porque Dios le "dio la tarea", al tiempo que dijo "no estar buscando votos".

Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, profirió dichas declaraciones el martes durante un recorrido por el estado Falcón, en el marco de su "peregrinación contra las sanciones".

"Yo no vine aquí a buscar votos, porque no estoy buscando votos. No me interesa. Quiero la unión de Venezuela, es lo que quiero, quiero la paz de Venezuela, la convivencia de los venezolanos", comentó.

Y añadió: "Y si Dios me ha dado esta tarea, la asumo con humildad y con gran responsabilidad de lo que significa mantener la paz de un país, la tranquilidad de un pueblo y lograr alcanzar la prosperidad de nuestra patria".

Hace más de cien días que Rodríguez asumió las riendas de la dictadura y gobierna bajo presión de Estados Unidos, que dice estar a cargo del país y del sector del petrolero.

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Durante su interinato, la nueva cabeza del régimen chavista ha promovido reformas, una cuestionada ley de amnistía y cambios en el gabinete que dejó el derrocado Maduro.

Sin embargo, a la fecha no ha convocado a elecciones y el régimen sigue al frente del país.

Cabe mencionar que después de la captura de Maduro el 3 de enero en una operación especial de Washington, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país.

Según la Administración republicana, se tiene un plan de tres fases para Venezuela. Así lo confirmó el secretario de Estado Marco Rubio en ese entonces, argumentando que se buscará estabilizar, recuperar y llevar a una transición al país sudamericano.