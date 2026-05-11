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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Luis Enrique

Así reaccionó el DT del PSG, Luis Enrique, cuando le dijeron que el Barcelona quedó campeón de LaLiga tras ganarle al Real Madrid

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis Enrique Martínez, entrenador español - Foto: EFE
Luis Enrique Martínez, entrenador español - Foto: EFE
Este entrenador español ganó un total de 9 títulos como entrenador del FC Barcelona entre las campañas 2014 y 2017.

Luis Enrique Martínez, director técnico del PSG, reaccionó de una manera bastante particular cuando le dijeron que el FC le ganó al Real Madrid en la LaLiga.

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El estratega español mostró gran entusiasmo al enterarse de que el Barcelona venció 2-0 al Real Madrid en LaLiga, sellando el título de dicho torneo.

La situación se registró justo después de su conferencia de prensa tras la victoria de su PSG, 1-0 sobre el Brest.

En ese momento Luis Enrique preguntó a los periodistas: “¿Cómo ha ido el Barça-Madrid?”. Al escuchar que el Barcelona ganó 2-0, reaccionó celebrando con un puño cerrado y exclamando : "¡Toma!".

Luis Enrique ganó un total de 9 títulos como entrenador del FC Barcelona entre las campañas 2014 y 2017.

Su logro más destacado fue el triplete en la temporada 2014/2015 (Liga, Copa del Rey y Champions League). Sumó, además, un Mundial de Clubes, Supercopas y otra Liga.

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Por su parte, este timonel que ya ganó la liga francesa y Champions el año pasado con el PSG, y quiere replicar la hazaña esta temporada.

En la Ligue 1, con 32 partidos disputados, el conjunto parisino está de primero en la tabla de posiciones con 73 unidades y es escoltado por Lens con 67 puntos.

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En UEFA Champions League, por su parte, los galos se medirán en la final contra Arsenal el próximo sábado 30 de mayo de 2026.

El partido definitivo del torneo de clubes más importante de Europa se jugará en el Estadio Puskás Aréna en Budapest, Hungría.

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