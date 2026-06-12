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Viernes, 12 de junio de 2026
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El Departamento de Guerra de Estados Unidos desclasificó nuevos archivos sobre ovnis

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos desclasifica nuevos archivos sobre ovnis - Fotos: El Pentágono
Estados Unidos desclasifica nuevos archivos sobre ovnis - Fotos: El Pentágono
Estos expedientes incluyen fotografías, audios y videos de encuentros cercanos con Fenómenos Anómalos No Identificados.

Este viernes 12 de junio, el Departamento de Guerra de EE. UU. desclasificó nuevas tandas de archivos sobre OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) y FANIs (Fenómenos Anómalos No Identificados).

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Mediante un comunicado, la mencionada agencia sostuvo: "Declaración atribuible al asistente del Secretario de Guerra para Asuntos Públicos y portavoz jefe del Pentágono. Hoy, el Departamento de Guerra publica la tercera publicación de archivos desclasificados e históricos de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) como parte del Sistema Presidencial de Informes y Develación de Encuentros con UAP (PURSUE)".

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"La colección continúa alojada en WAR.GOV/UFO, y el Departamento publicará archivos adicionales de forma continua. A medida que continúan los niveles de interés sin precedentes tanto en este tema como en el histórico esfuerzo de transparencia de la administración Trump, WAR.GOV/UFO ha recibido más de 1.700 millones de visitas en todo el mundo desde el lanzamiento del sitio el 8 de mayo de 2026", prosigue la circular.

"El Departamento de Guerra y nuestras agencias asociadas están trabajando activamente en la próxima publicación de archivos UAP", concluye la notificación.

Donald Trump ordenó el inicio del proceso de desclasificación de archivos sobre ovnis y vida extraterrestre el 20 de febrero de 2026.

En ese momento, el gobernante republicano sostuvo: "basado en el tremendo interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes que comiencen el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNIs), y cualquier otra información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA AMÉRICA!.

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Tras este anuncio, la administración de EE. UU. comenzó a cumplir la directriz presidencial y publicó el 8 de mayo de 2026 la primera tanda de más de 160 documentos secretos.

Dichos expedientes incluyen cientos de reportes, entre ellos: fotografías, audios y videos de encuentros cercanos con Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI/OVNIS).

Los OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) y los FANIs (Fenómenos Anómalos No Identificados) son términos utilizados para describir objetos o eventos observados en el cielo (o el espacio) que no pueden ser explicados o identificados inmediatamente por quienes los observan o por los expertos.

 

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