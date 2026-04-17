"Encontramos muchos documentos muy interesantes": Trump tras revisión de archivos relacionados con vida extraterrestre y ovnis que ordenó desclasificar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que la revisión que su administración hizo del material relacionado con los ovnis descubrió una serie de documentos "interesantes" y agregó que se espera que un primer lote de registros se publique pronto.

"Encontramos muchos documentos muy interesantes, debo decir, y las primeras publicaciones comenzarán muy, muy pronto para que puedan salir y comprobar si ese fenómeno es correcto", aseguró Trump a un grupo de simpatizantes en un evento organizado por el grupo conservador Turning Point USA.

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En febrero, Trump ordenó a las agencias de Estados Unidos que comenzaran a publicar archivos gubernamentales sobre ovnis, fenómenos aéreos no identificados y posible vida extraterrestre, alegando el gran interés público en el tema.

Trump ordenó la revisión tras acusar al expresidente Barack Obama de compartir indebidamente información clasificada cuando Obama afirmó que los extraterrestres eran "reales" en una entrevista de podcast.

Posteriormente, Obama aclaró que no había visto ninguna evidencia de contacto extraterrestre durante su presidencia, aunque afirmó que la probabilidad estadística de que exista vida en otros lugares del universo es alta.

Por su parte, Trump ha dicho que tampoco ha visto pruebas de la existencia de extraterrestres y que sigue sin estar seguro de su existencia.

En los últimos años, el Pentágono ha investigado informes sobre ovnis, y altos mandos militares declararon en 2022 que no encontraron pruebas que sugirieran que los extraterrestres hubieran visitado la Tierra o se hubieran estrellado en el planeta.

Un informe del Pentágono de 2024 afirmaba que las investigaciones del Gobierno de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial no habían encontrado pruebas de tecnología extraterrestre y que la mayoría de los avistamientos eran objetos y fenómenos ordinarios mal identificados.

Pero el tema volvió a cobrar relevancia a mediados de febrero cuando el exmandatario Obama señaló, aparentemente muy convencido, que los extraterrestres existen.

Las afirmaciones de Obama se dieron justo después de que Brian Tyler Cohen, conocido principalmente por entrevistar a importantes figuras de la política de Estados Unidos, le formulara la pregunta sobre si los extraterrestres son o no reales.

"Son reales, pero yo no los he visto", respondió Obama mientras sostenía una taza de café y sonreía, al tiempo que aseguraba que los extraterrestres no estaban encerrados en un lugar cuyo nombre olvidó en primer lugar.

"No los tienen recluidos en... ¿Cómo se llama?", preguntó Obama a Cohen, quien le recordó: "¿El Área 51?". "El Área 51", repitió Obama para terminar su idea.

"No hay ninguna instalación subterránea (en el Área 51), a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos", expresó Obama.

Cuando los periodistas le preguntaron cuatro días después sobre las declaraciones de Obama a Trump, a bordo del Air Force One, el republicano se mostró inconforme con lo manifestado por el exjefe de Estado.

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"Lo sacó de la información clasificada... No se supone que deba hacer eso", indicó Trump a los periodistas, y agregó que el exmandatario de Estados Unidos "cometió un grave error".