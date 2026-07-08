"Se ha visto que Argentina es vulnerable; podemos desafiar al campeón del mundo": DT de Suiza le pone picante al partido del Mundial entre la 'albiceleste' y la 'nati'

El director técnico de la selección de Suiza, Murat Yakin, calentó la previa del enfrentamiento de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 entre Argentina y Suiza.

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"Se ha visto que Argentina es vulnerable; podemos desafiar al campeón del mundo", dijo el estratega, haciendo referencia a los sufridos triunfos de la 'albiceleste' contra Cabo Verde en 16avos de final (3-2), y posteriormente frente a Egipto en 8vos (3-2).

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Argentina jugará contra Suiza el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium (conocido como Estadio Kansas City) en Misuri, Estados Unidos.

'La Nati' (término coloquial que significa "el equipo nacional"), como se le dice al combinado suizo, le ganó en octavos de final a la selección de Colombia.

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El partido en los 90 minutos reglamentarios terminó en igualdad 0-0. Aunque la escuadra suramericana tuvo varias chances de cara al gol, la esférica no entró en el arco suizo.

Durante los 30 minutos de la prórroga se llevó a cabo el mismo guion; ambas selecciones no pudieron romper el empate (0-0).

Ya en tanda de penaltis, el equipo que dirige Murat Yakin mostró toda su autoridad contra los comandados por Néstor Lorenzo (4-3).

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

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El torneo actual es el más extenso de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.