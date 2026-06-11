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Jueves, 11 de junio de 2026
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Péntagono

El Pentágono fue evacuado tras incidente con materiales peligrosos: se llevan a cabo protocolos de protección

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Sean Parnell, portavoz del Pentágono, emitió un comunicado en el que ofreció detalles de la situación.

Según reportes, una parte del Pentágono fue cerrada este jueves en respuesta a lo que los bomberos describieron como un "incidente con materiales peligrosos".

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Al respecto el Departamento de Bomberos del Condado de Arlington informó que tenía unidades desplegadas en el sitio.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, emitió un comunicado en el que sostuvo que los sistemas de seguridad del edificio tenían un "problema de calidad del aire".

"De momento, lo requerido es que se tomen medidas de precaución hasta que determinemos su importancia", acotó Parnell.

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Seguidamente agregó: "El Departamento de Defensa está aplicando protocolos de protección estándar, incluida una orden de confinamiento en el lugar para el área afectada".

"Los equipos de respuesta están desplegados y listos para apoyar a las personas en el edificio", concluyó el vocero.

El Pentágono es el edificio que sirve como sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

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Es considerado el corazón operativo de las Fuerzas Armadas de la unión americana y uno de los centros de mando militar más importantes del mundo.

El Pentágono está situado en el condado de Arlington, Virginia, muy cerca de Washington (capital de Estados Unidos).

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