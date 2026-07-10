Apple demanda a OpenAI por presunto robo de secretos comerciales para desarrollar nuevos dispositivos de inteligencia artificial, según Bloomberg

Apple interpuso una demanda contra OpenAI en un tribunal federal de California, acusando a la empresa de inteligencia artificial por estar desarrollando una estrategia sistemática para adquirir secretos comerciales relacionados con futuros lanzamientos de la compañía.

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De acuerdo con información publicada por Bloomberg, la gran tecnológica fabricante del iPhone asegura que la startup obligó a antiguos empleados de Apple para que compartiesen documentos restringidos, diseños, componentes y datos técnicos de productos que aún se han anunciado.

La acción judicial fue radicada ante el Tribunal del Distrito Norte de California y también señala como demandado a Tang Tan, actual director de hardware de OpenAI y antiguo vicepresidente de diseño de productos de Apple. En su paso por la empresa de Cupertino, Tan líderó un papel clave en el desarrollo de dispositivos como el iPhone, el Apple Watch y los AirPods.

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Según la demanda, OpenAI aprovechó la contratación de antiguos trabajadores de Apple para fortalecer su división de hardware, hoy día enfocado en el desarrollo de una nueva generación de dispositivos impulsados ​​por inteligencia artificial. Apple también sostiene que más de 400 ejemplos de la empresa están trabajando en estos momentos en OpenAI, un fenómeno que, a su juicio, hace más sencilla la transferencia indebida de información estratégica.

Bloomberg señala que Apple afirma que la empresa creadora de ChatGPT instruyó a algunos de esos empleados la forma de cómo abandonar discretamente la compañía y, aún así, mantener acceso a información confidencial que se suministró en sus últimas semanas de trabajo. La demanda afirma que OpenAI incluso recomendó no revelar inmediatamente al nuevo empleador con el fin de evitar que Apple se diese prisa con la salida de los trabajadores y restringiera su acceso a proyectos sensibles.

Uno de los casos citados corresponde al ingeniero Chang Liu, el cual se incorporó a OpenAI en enero de este año. Apple asegura que, antes de abandonar la empresa, descargó un gran número de archivos con especificaciones técnicas, presentaciones de ingeniería y documentos que tienen relación con productos inéditos, material que luego habría beneficiado a la compañía de inteligencia artificial.

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La disputa representa un cambio significativo en la relación entre las dos compañías. En los últimos años, Apple y OpenAI sostuvieron una estrecha colaboración tecnológica, sobre todo con la integración de las capacidades de ChatGPT en Apple Intelligence y Siri. No obstante, esa relación comenzó a deteriorarse a medida que OpenAI reforzó sus ambiciones en el desarrollo de hardware con la incorporación del reconocido diseñador Jony Ive mediante la adquisición de la startup io Products.

Como parte de la demanda, Apple solicita que OpenAI destruya cualquier información la cual se considere propiedad de la empresa y rediseñe los productos en desarrollo para garantizar que no incorporen tecnologías derivadas de sus secretos comerciales. Además, la compañía quiere que el caso sea resuelto mediante un juicio con jurado presente.

La batalla judicial deja ver la creciente competencia de las grandes empresas tecnológicas por ver quién se llevará la delantera en la próxima generación de dispositivos centrados en inteligencia artificial, un mercado en el que Apple, OpenAI y otras compañías buscan posicionarse más allá del teléfono inteligente tradicional.