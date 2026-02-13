El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "Aún no hemos definido cuándo pero lo haré"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que visitará pronto Venezuela, más de mes después de la captura de Nicolás Maduro en una operación en Caracas.

"Voy a visitar Venezuela; aún no hemos definido cuándo, pero lo haré", dijo el mandatario republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero oficial.

Noticia en desarrollo.