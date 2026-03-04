¿Activará la OTAN una defensa colectiva contra el régimen de Irán tras interceptación de misil que iba a Turquía?

Este miércoles 4 de marzo los sistemas de defensa aérea de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní que se dirigía hacia el espacio aéreo de Turquía.

Según reportes, el proyectil fue lanzado desde Irán y su trayectoria lo llevaba hacia territorio turco, lo que representa el primer incidente directo en suelo de un país miembro de la OTAN en el contexto del actual escenario hostil entre EE. UU. e Irán.

Sobre este tema surge la siguiente pregunta: ¿Podría la OTAN activar una defensa colectiva contra el régimen de Irán?

Dicha interrogante es respondida por el coronel (R) Fernando Montoya Cerio, diplomado de Estado Mayor del Ejército de España, en el programa La Tarde de NTN24.

“El Oriente Medio está muy comprometido (con la ofensiva de EE. UU. E Israel contra el régimen de Irán y la represalia de Irán) ... Irán está atacando embajadas de países aliados de EE. UU. Y cuando se ataca una embajada, se está atacando el país”, dijo el entrevistado.

Posteriormente, indicó: “Ya no es solo Turquía, también es Chipre, y ojo con Turquía que es muy peligroso, Turquía no pertenece a la Unión Europea por sus condiciones nacionales, es importante miembro de la OTAN y tiene un Ejército inmenso”.

Vale añadir que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, descartó por el momento la activación de la ‘defensa colectiva’, tras confirmar que la amenaza fue neutralizada exitosamente por los sistemas defensivos.