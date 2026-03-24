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On the Road

Colombo-venezolano Raúl Peñaranda: el diseñador que conquistó EE. UU. reconocido por la icónica Anna Wintour

marzo 24, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Raúl Peñaranda relató cómo logró abrirse camino como latino en la industria de la moda en Estados Unidos.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el diseñador colombo-venezolano Raúl Peñaranda relató cómo logró debutar con éxito en el competitivo mundo de la moda en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos.

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Peñaranda recordó que su pasión por el diseño nació desde muy pequeño, influenciado directamente por su entorno familiar. “Mi mamá me metía debajo de la máquina de coser, y yo le pasaba los botones, los cierres, y ahí fue cuando empezó ese sueño de querer ser diseñador”, dijo.

Además, destacó que tanto su madre como su padre fueron pilares fundamentales en la construcción de su carrera.

El diseñador también explicó que su historia no solo está marcada por el talento, sino por una base sólida de disciplina y formación. “Mi pasado viene lleno de protección, de la cultivación de ese sueño, pero también con una preparación”, afirmó.

Su trayectoria lo ha llevado a acercarse a grandes figuras de la industria de la moda. Uno de los momentos más determinantes llegó con su tercera colección, cuando fue contactado por una de las mujeres más influyentes del sector. “En mi tercera colección, Anna Wintour me llama para presentar mi colección”, relató.

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Ese encuentro marcó un antes y un después en su carrera. “Yo llego a la oficina de Anna Wintour, ella me ve por 5 minutos y yo me estoy retirando; el éxito mío fue ver mi lookbook al lado del de Óscar de la Renta, Michael Kors y Raúl Peñaranda”, subrayó.

Finalmente, Peñaranda compartió una de las frases que define su filosofía de vida: “No tengo un plan B”. Según explicó, esta idea se basa en su manera de enfrentar los retos. “Prefiero enamorarme del fracaso, aprender la lección, que no se repita y seguir adelante”, concluyó.

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