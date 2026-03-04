NTN24
Régimen venezolano

"El Rodeo I es un lugar de bastante tortura psicológica, los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas": Gendarme argentino excarcelado tras permanecer más de un año preso por el régimen venezolano

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Durante la conferencia de prensa, el gendarme reveló detalles sobre las condiciones de su reclusión y expresó que "hasta que no vivan esos 24 extranjeros, yo no estoy libre".

El gendarme argentino Nahuel Gallo compareció este lunes ante los medios de comunicación en Argentina, tras ser liberado el domingo después de permanecer 448 días detenido arbitrariamente en Venezuela.

En su primera declaración pública desde su liberación, el uniformado realizó un emotivo llamado para que no se olvide a los 24 extranjeros que continúan recluidos en la prisión El Rodeo 1, ubicada en las afueras de Caracas.

Gallo fue detenido en diciembre de 2023 por las fuerzas del régimen venezolano cuando intentaba ingresar de manera legal al país por un puesto fronterizo con Colombia para visitar a su esposa y a su hijo.

El uniformado describió El Rodeo 1 como "un lugar de bastante tortura psicológica" y reveló que los extranjeros detenidos allí no tenían visitas ni llamadas.

"Fuimos ficha de cambio hasta el último día", afirmó Gallo entre lágrimas, solicitando a los medios internacionales y organizaciones no gubernamentales que no bajen los brazos en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

Durante su testimonio, Gallo compartió una anécdota sobre cómo mantenía viva su identidad argentina: "Hacía mi bandera con jabón, derretía mi jabón celeste y jabón blanco y hacía mi bandera, era lo único que me hacía sentir que estaba en mi casa".

El gendarme explicó que pensar en su hijo fue lo que lo mantuvo fuerte durante el encierro: "Es lo único que me mantuvo fuerte, porque es verdad, no es fácil estar incomunicado, no es fácil haber perdido la libertad injustamente".

La ministra de Seguridad argentina y el canciller acompañaron a Gallo en la conferencia, donde agradecieron la colaboración de Estados Unidos, Italia, Israel y el Foro Penal en las gestiones para su liberación.

El gobierno argentino informó que continuará trabajando para lograr la liberación de otro ciudadano argentino, Germán Giuliani, quien permanece detenido en Venezuela.

"La Argentina no abandona a sus ciudadanos", enfatizó el canciller durante su intervención.

 

