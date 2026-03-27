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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Ataques de Estados Unidos e Israel alcanzaron una planta de procesamiento de uranio del régimen iraní

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques en Medio Oriente - AFP
Ataques en Medio Oriente - AFP
La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) aseguró que el hecho "no provocó la liberación de ningún material radiactivo".

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán alcanzaron una planta de procesamiento de uranio en el centro del país, según informó la Organización de Energía Atómica iraní (OEAI).

De acuerdo con el reporte de la OEAI, se trató de la planta de Ardakan ubicada en Yazd, la cual fue alcanzada este viernes.

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"La planta de Ardakan, ubicada en la provincia de Yazd, fue atacada hace unos minutos en una agresión del enemigo estadounidense-sionista", señaló la entidad en su canal de Telegram.

Por otro lado, puntualizó que el ataque "no provocó la liberación de ningún material radiactivo".

En un mensaje en X, el Ejército de Israel confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una planta de extracción de uranio en Yazd, en el centro de Irán.

Según dijo, "esta planta es la única de su tipo en Irán, donde las materias primas extraídas del suelo se someten a procesos mecánicos y químicos para ser utilizadas como materias primas para el enriquecimiento de uranio"

Un día antes, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, había manifestado en X su "profunda preocupación por los recientes ataques militares" a estructuras nucleares en el contexto actual del conflicto en curso.

Según dicha entidad, uno de ellos tuvo lugar cerca de la central nuclear de Bushehr en Irán.

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"Dado que se trata de una central nuclear en funcionamiento con una gran cantidad de material nuclear, el director general Grossi advierte que los daños a las instalaciones podrían provocar un grave accidente radiológico que afectaría a una amplia zona de Irán y más allá", comentó.

El director general del organismo pidió "la máxima moderación para evitar el riesgo de un accidente nuclear de este tipo y subraya la importancia de respetar los 7 pilares para garantizar la seguridad nuclear durante un conflicto".

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán, la cual está siendo apoyada por Israel.

En ese entonces, el régimen iraní perdió a su líder, el ayatolá Alí Jamenei, lo que avivó el conflicto en Medio Oriente que terminó alcanzando a otros países del Golfo.

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