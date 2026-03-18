Laura Dogu y representantes del Senado de Estados Unidos sostuvieron un encuentro con Jorge Rodríguez: lo que se supo de la reunión

Durante este miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, sostuvo un encuentro en el Palacio Federal Legislativo con la Encargada de Negocios de la Oficina de Asuntos Externos de EE. UU. en la nación caribeña, Laura Dogu, y algunos representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado del país norteamericano.

“Recibimos en la AN a la Encargada de Negocios de los EE.UU. Laura Dogu, junto a la delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense”, indicó Rodríguez por medio de su cuenta de X.

Según Jorge Rodríguez, el encuentro entre los representantes de ambos países se dio de manera cordial y basado en la “cooperación” que han establecido desde que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“Mantenemos una agenda firme de interlocución directa, basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones”, manifestó.

En las imágenes que acompañan la publicación de Rodríguez, se ve a Dogu y los representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado del país norteamericano recorriendo las instalaciones de Palacio Federal Legislativo.

Este nuevo encuentro entre la delegación de los EE. UU. y representantes del régimen de Venezuela, de momento a cargo de los hermanos Rodríguez, se da tan solo cuatro días después de que se izara la bandera de la nación norteamericana en su embajada en Caracas, acto que estuvo liderado por la encargada de negocios de Estados Unidos Laura Dogu, quien entregó un emotivo discurso de esperanza para la nación caribeña.

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"La bandera de los Estados Unidos representa la posibilidad, la esperanza y la libertad. Representa el sacrificio, la lucha y la superación de desafíos insuperables”, dijo Dogu.

Todo parece indicar que este nuevo encuentro liderado por la delegación norteamericana hace parte del plan de ruta de la administración del presidente Donald Trump, para alcanzar la transición democrática de Venezuela.

De igual manera, este se convierte en la segunda reunión entre la Encargada de Negocios de la Oficina de Asuntos Externos de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, y los hermanos Rodríguez; el primero de ellos se dio el pasado 2 de febrero con Delcy Rodríguez.