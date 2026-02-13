¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó para el próximo 7 de marzo en Miami una Cumbre Presidencial con sus aliados en América Latina para frenar la ofensiva regional de China.

El encuentro, que reúne a Javier Milei, Nayib Bukele, Santiago Peña, Rodrigo Paz Pereira, Tito Asfura y Daniel Noboa, busca asegurar suministros, promover inversiones y reducir la dependencia de Pekín en la región.

Al respecto, Alejandro Corbacho, experto en temas de seguridad; Daniela González Iza, internacionalista, y José Rivera, experto en relaciones internacionales, hablaron en Ángulo de NTN24.

Según Alejandro Corbacho "básicamente la contención de China requiere para la región de Latinoamérica un mayor involucramiento o participación de los Estados Unidos".

VEA TAMBIÉN Se conocen detalles del encuentro que Trump mantendrá este viernes con los militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela o

El experto señala que esta iniciativa busca "revertir el fracaso de los Estados Unidos en tomar parte o ser parte de América Latina a partir del año 2000".

Por su parte, González Iza destacó un cambio fundamental en las prioridades de Estados Unidos. “Se trata de un mensaje muy importante a nivel geopolítico”, dijo.

“Hay un cambio muy importante que no hay que tomar desapercibido. Hay una prioridad mayor que se le está dando a Latinoamérica y esto tiene mucho que ver con generar los incentivos para que Estados Unidos vuelva a tener esta influencia a nivel regional", puntualizó.

Entre tanto, José Rivera consideró que la cumbre representa "la aspiración de la Administración Trump de invitar líderes, jefes de Estado y de gobierno de países que estén alineados ideológicamente".

Sin embargo, cuestionó la ausencia de potencias regionales como Brasil, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, lo que podría limitar la efectividad de esta arquitectura hemisférica.