Viernes, 13 de febrero de 2026
Estados Unidos

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Trump convocó una cumbre en Miami con mandatarios para contrarrestar la influencia de China en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó para el próximo 7 de marzo en Miami una Cumbre Presidencial con sus aliados en América Latina para frenar la ofensiva regional de China.

El encuentro, que reúne a Javier Milei, Nayib Bukele, Santiago Peña, Rodrigo Paz Pereira, Tito Asfura y Daniel Noboa, busca asegurar suministros, promover inversiones y reducir la dependencia de Pekín en la región.

Al respecto, Alejandro Corbacho, experto en temas de seguridad; Daniela González Iza, internacionalista, y José Rivera, experto en relaciones internacionales, hablaron en Ángulo de NTN24.

Según Alejandro Corbacho "básicamente la contención de China requiere para la región de Latinoamérica un mayor involucramiento o participación de los Estados Unidos".

o

El experto señala que esta iniciativa busca "revertir el fracaso de los Estados Unidos en tomar parte o ser parte de América Latina a partir del año 2000".

Por su parte, González Iza destacó un cambio fundamental en las prioridades de Estados Unidos. “Se trata de un mensaje muy importante a nivel geopolítico”, dijo.

“Hay un cambio muy importante que no hay que tomar desapercibido. Hay una prioridad mayor que se le está dando a Latinoamérica y esto tiene mucho que ver con generar los incentivos para que Estados Unidos vuelva a tener esta influencia a nivel regional", puntualizó.

Entre tanto, José Rivera consideró que la cumbre representa "la aspiración de la Administración Trump de invitar líderes, jefes de Estado y de gobierno de países que estén alineados ideológicamente".

Sin embargo, cuestionó la ausencia de potencias regionales como Brasil, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, lo que podría limitar la efectividad de esta arquitectura hemisférica.

Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Manuel Tique
Presos políticos

"Para nosotros los extranjeros era un infierno de 24 horas, estábamos aislados, sin acceso a la luz del Sol”: colombiano relata en NTN24 cómo pasó 17 meses preso por el régimen de Venezuela

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

