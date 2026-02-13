Se conocen detalles del encuentro que Trump mantendrá este viernes con los militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este viernes con los soldados de las fuerzas especiales que capturaron a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Venezuela.

La primera dama, Melania Trump, acompañará a su esposo en el viaje para recibir a las tropas en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, según informó la Casa Blanca.

En la impactante operación, fuerzas de EE. UU. llegaron en helicóptero al amparo de la oscuridad y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de un complejo de alta seguridad en la capital venezolana.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump y la primera dama se reunirían con las familias de militares y los heroicos miembros de nuestras fuerzas especiales que llevaron a cabo la exitosa 'Operación Resolución Absoluta' en Venezuela y ayudaron a llevar a Nicolás Maduro ante la justicia.

Maduro y su esposa fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por "su campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y sus ciudadanos". Su próxima audiencia judicial está programada para el 17 de marzo en Nueva York.

Trump ha elogiado repetidamente la operación contra Maduro como un ejemplo del poderío militar de su país, al tiempo que afirma el derecho de Washington a dominar su territorio.

En un mitin en Iowa en enero, Trump elogió la "espectacular" operación de un "grupo de personas patriotas increíblemente talentosas que aman a nuestro país. No se les pudo contener".

Trump también ha hablado de un arma secreta, a la que denominó "descombobulador", que se utilizó para inutilizar equipos venezolanos, y potencialmente personal.

"No tengo permitido hablar de eso", declaró Trump en una entrevista la semana pasada con NBC News. "Pero déjame decirte, ¿sabes qué hace? Ninguno de sus equipos funciona, eso es lo que hace”.