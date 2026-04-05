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Domingo, 05 de abril de 2026
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Estados Unidos

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con extender la guerra a todo Medio Oriente: "Toda nuestra región arderá"

abril 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Mohamad Baqer Qalibaf y Donald Trump - AFP
Mohamad Baqer Qalibaf y Donald Trump - AFP
Trump advirtió este domingo que, si el estrecho de Ormuz no es reabierto, atacará las centrales eléctricas y los puentes de Irán.

El régimen de Irán amenazó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que sus decisiones pueden arrastrar a Washington a un “infierno” si decide atacar importante infraestructura iraní.

"Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico infierno para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de (Benjamin) Netanyahu", escribió en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí.

En su publicación, Qalibaf agregó que la "única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego".

La reacción del régimen de Irán se produce después de que Trump endureciera su postura, advirtiendo que, si el estrecho de Ormuz no es reabierto, atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán.

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Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó este sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que "el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. No habrá nada igual".

"Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. solo miren", escribió el presidente, y añadió: "Alabado sea Alá".

El 26 de marzo, Donald Trump emitió un ultimátum de 10 días a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para la economía global que ha estado bloqueada por Irán desde el comienzo de los ataques de EE. UU. e Israel.

El ultimátum estaba fijado para el "lunes 6 de abril a las 8:00 p. m., hora de Washington". En caso de que no se reabriera el estrecho, el presidente estadounidense había amenazado con destruir centrales eléctricas en Irán.

Ahora bien, Trump parece haber extendido en 24 horas el plazo que le había dado al régimen de Irán. Y es que mediante las redes sociales publicó un críptico mensaje con fecha y hora para dicho plazo: "¡Martes, 8:00 PM, hora del este!", dijo en Truth Social.

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz es un corredor marítimo clave situado entre Irán y Omán. Esta vía enlaza el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, además de un volumen significativo de gas licuado, lo que lo convierte en uno de los enclaves geopolíticos más estratégicos del planeta.

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