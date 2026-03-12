NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Cuba

Embajada de Estados Unidos en Cuba exige la liberación inmediata de todos los presos políticos

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Cuba alcanzó en febrero de 2026 un nuevo récord de 1.214 presos políticos, solo ese mes se sumaron 28 nuevos casos, entre ellos 23 hombres y 5 mujeres.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba exige la liberación de todos prisioneros políticos bajo custodia del régimen cubano.

En un mensaje publicado en redes sociales, la diplomacia de Estados Unidos se sumó al llamado de la activista Rosa María Payá para que sean liberados Sayli Navarro, su padre Félix Navarro y el resto de los prisioneros políticos que permanecen encarcelados en la isla.

Saylí Navarro Álvarez, activista y miembro del movimiento Damas de Blanco, fue condenada a ocho años de prisión por hechos relacionados con las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.

Fue arrestada violentamente junto a su padre, el opositor Félix Navarro, cuando acudía a la estación de policía de su localidad, Perico, en la provincia de Matanzas, para preguntar por miembros de su movimiento detenidos durante las manifestaciones.

“Nos unimos a este llamo que se libere a Sayli Navarro y también a su padre Félix Navarro y los demás presos políticos. Es insólito que sigan encarcelados”, indicó la Embajada.

Desde muy joven, Saylí ha vivido las consecuencias de la represión estatal contra su familia por la actividad política de su padre. Este martes cumplió 40 años en prisión, donde lleva ya cinco años privada de libertad.

La activista cubana Rosa María Payá también se pronunció sobre su caso y recordó que Saylí ha dedicado gran parte de su vida a la lucha por la libertad en la isla, exigiendo nuevamente su liberación inmediata.

o

“Hoy Saylí cumple 40 años cerrada en una celda. Recuerdo cuandotenía 16 y acompañaba a su padre en la campaña del Proyecto Varela”, dijo.

Según la organización Prisoners Defenders, Cuba alcanzó en febrero de 2026 un nuevo récord de 1.214 presos políticos, solo ese mes se sumaron 28 nuevos casos, entre ellos 23 hombres y 5 mujeres.

Entre los detenidos hay 131 mujeres encarceladas por motivos políticos, 31 personas que fueron arrestadas siendo menores de edad, 467 presos políticos que padecen patologías médicas graves y 47 con trastornos severos de salud mental que no reciben tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.

En medio de este contexto también se conoció la muerte del manifestante del 11 de julio, Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años.

Murió el 14 de febrero, pocos días después de ser excarcelado con una licencia extrapenal por motivos de salud, tras sufrir una isquemia cerebral. El joven cumplía una condena de 12 años de prisión.

Organizaciones de derechos humanos denuncian que desde 2022 más de diez presos políticos han muerto bajo custodia del Estado cubano, la mayoría dentro de las cárceles.

Embajada de Estados Unidos en Cuba exige la liberación inmediata de todos los presos políticos

